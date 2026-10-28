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"До нас зверталися з сигналом": Зеленський пояснив ситуацію щодо надання США розвідданих Україні і ударів по російських НПЗ

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
135
"До нас зверталися з сигналом": Зеленський пояснив ситуацію щодо надання США розвідданих Україні і ударів по російських НПЗ
Зеленський пояснив ситуацію з ударами по російських НПЗ. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Президент України Володимир Зеленський прокоментував поточний стан співпраці з американськими партнерами у сфері розвідки, а також ситуацію навколо атак на об’єкти енергетичної інфраструктури РФ. За його словами, Україна та США відновили повномасштабний обмін розвідувальною інформацією.

Президент висловив подяку всім, хто сприяв цьому рішенню, зокрема американському керівництву та військовим. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представниками українських медіа.

Новину доповнюють…

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