"До нас зверталися з сигналом": Зеленський пояснив ситуацію щодо надання США розвідданих Україні і ударів по російських НПЗ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував поточний стан співпраці з американськими партнерами у сфері розвідки, а також ситуацію навколо атак на об’єкти енергетичної інфраструктури РФ. За його словами, Україна та США відновили повномасштабний обмін розвідувальною інформацією.

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Президент висловив подяку всім, хто сприяв цьому рішенню, зокрема американському керівництву та військовим. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представниками українських медіа.

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