"Для нього це принципово": Кулеба пояснив, на що робить ставку Путін у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін розраховує зламати волю українців до опору та змусити країну відмовитися від боротьби. РФ атакує міста, енергетичні об’єкти й цивільну інфраструктуру, щоб виснажити суспільство та посилити втому від війни.

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Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA заявив міністр закордонних справ України у 2020-2024 роках Дмитро Кулеба. Він переконаний, що очільник Кремля пов’язав власну політичну місію з війною проти України, тоді як інші представники російського керівництва можуть мати інші цілі.

Росія намагається виснажити Україну зсередини

Дмитро Кулеба наголосив, що нинішня війна є не лише боротьбою на виснаження, а й протистоянням волі. Перемагає той, хто зберігає рішучість, знаходить ресурси та адаптується до обставин.

"Путін глибоко переконаний, що його воля виявиться сильнішою і за волю України, і за волю її друзів у цій війні. Ресурс у нього є. Питання в тому, чи вистачить волі витрачати цей ресурс на досягнення конкретної мети. Саме тому він спрямовує всю свою політику на те, щоб зламати нашу волю, а не просто позбавити нас ресурсів. Він розраховує, що ми втомимося, втратимо віру в можливість перемоги й самі відмовимося від боротьби. Для нього це принципово: він хоче перемогти нас не тільки на полі бою, а й психологічно", – сказав колишній очільник МЗС.

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Він зазначив, що російські удари по житлових кварталах, енергетичних об’єктах і цивільній інфраструктурі спрямовані не лише на фізичні руйнування, а й на виснаження українського суспільства. Кремль розраховує, що постійна небезпека, перебої з електроенергією, теплом і водою посилять втому від війни та змусять українців сумніватися в доцільності подальшого опору.

За оцінкою Кулеби, Москва намагається домогтися поступок виснаженням Україну зсередини, а перебування нинішнього лідера при владі означає збереження загрози продовження війни.

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"Путін – це гарантія війни. Ми можемо говорити про різну динаміку війни. Вона може бути такою, як зараз. Може бути такою, як у 2015 році. Теоретично може бути й такою, як у період із 2016-го до 2022 року. Треба зрозуміти одну просту річ: Путін уже не може існувати поза війною. Він п'ять років перебудовував Росію і зрештою перебудував її під війну. Це його історичне звершення, якщо говорити про те, як він сам бачить свою роль. Це вся суть його місії на землі в його власному уявленні. І зараз ця місія розгортається в нас на очах", – заявив він.

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Втім, вважає Кулеба, що серед російського керівництва саме Путін найбільш цілеспрямовано прагне підкорити Україну. Інші представники влади РФ, на його думку, радше намагалися б тримати українців під контролем і залякувати їх, але не ставити за мету повне знищення країни. Натомість кремлівський глава прагне досягти підкорення України ціною людських життів і масштабних руйнувань.

Захід боїться Росії після Путіна

Кулеба наголосив, що Росія може існувати й після Путіна, однак західні політики побоюються можливих наслідків розпаду країни. На його думку, на Заході переважає підхід, за якого збереження нинішньої російської системи вважають менш ризикованим, ніж можливий хаос через її руйнування.

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Змінити цю позицію західні держави можуть лише за умови прямої загрози з боку Росії, зокрема в разі її нападу на європейські країни. Водночас Кремль роками поширює наратив про те, що після усунення Путіна до влади може прийти ще небезпечніший лідер.

"Вони грають на цьому страху. Мовляв, розповзеться хімічна зброя, розповзеться ядерна зброя. Але ж, чоловіче, у вас і за Путіна все це розповзається! Ви хочете пояснити людям: "Ми боїмося, що після Путіна розповзеться хімічна зброя"? Та у вас і за Путіна все це розповзається. То в чому різниця?" – резюмував Кулеба.

Як писав OBOZ.UA, під час відвідування пункту управління об’єднаного угруповання військ, російський диктатор наголосив, що повне захоплення Донецької області залишається одним із головних завдань російської армії у війні проти України. Окремо Путін заявив, що "завдання масованих ударів по Україні має бути продовжено".