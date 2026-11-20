Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який назвав російського диктатора Путіна своїм другом під час останньої зустрічі в Китаї. Зеленський заявив, що для України очільник Кремля є ворогом і вбивцею, а такі слова американського лідера можуть послаблювати тиск на Москву.

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Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN у п'ятницю, 20 листопада. Журналіст запитав його, чи не сприймає Путін звертання "друг" з боку Трампа як фактичний дозвіл продовжувати війну проти України.

Реакція Зеленського

Відповідаючи на запитання, український президент припустив, що Путін не відчуває себе вбивцею і не відчуває достатнього тиску, якщо його називають другом.

"Якщо ви говорите про Путіна... ніби він друг... звичайно, він не відчуває, що є вбивцею, він не відчуває достатнього тиску. Він відчуває, що може продовжувати", – сказав Зеленський.

За його словами, російський диктатор прагне повністю знищити Україну. Зеленський наголосив, що Трамп може сам обирати, як називати очільника Кремля, однак позиція України щодо нього однозначна.

"Звісно, як називати Путіна – це справа президента Трампа... Для нас він – ворог, і, звісно, для нас він – вбивця. І я думаю, що здебільшого для людей у світі він – вбивця, бо він вбиває", – наголосив глава держави.

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Роль США

Водночас Зеленський переконаний, що адміністрація Дональда Трампа залишається найсильнішим можливим посередником у переговорах між Україною та Росією.

Він пояснив, що не бачить інших країн, до яких Путін міг би дослухатися так само, як до США та Китаю. Водночас, за словами президента України, Пекін поки не демонструє бажання брати участь у переговорному процесі.

"США є, мабуть, для всіх найсильнішим посередником, якого ми можемо мати, бо я не бачу, щоб Путін міг прислухатися до когось іншого. Я вважаю, що Путін готовий прислухатися до США та Китаю. Ми не бачимо з боку Китаю бажання брати участь у цьому процесі. А США, ймовірно, мають потужні важелі впливу на Путіна", – додав Зеленський.

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Зустріч у Китаї

Перед початком переговорів Дональд Трамп назвав Путіна своїм другом і висловив упевненість, що зустріч принесе результат.

Раніше, 19 листопада, відбулася тристороння зустріч Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Путіна. До цього американський президент провів окремі зустрічі з китайським лідером і очільником Кремля.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Зеленський повідомив про нові пакети підтримки від союзників.