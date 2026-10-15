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"Для нас це ціна одного пива, для них – життя": прем'єр Латвії закликав менше думати про власний комфорт, а допомагати Україні. Відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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"Для нас це ціна одного пива, для них – життя": прем'єр Латвії закликав менше думати про власний комфорт, а допомагати Україні. Відео
Андріс Кулбергс заявив, що Україні допомога потрібна вже зараз. Джерело: Facebook/Андріс Кулбергс

Підтримка України для кожного європейця коштує приблизно як одне пиво на рік, однак для українців ця допомога може означати збережене життя. Європейцям варто менше зосереджуватися на власному комфорті та більше думати про спільну безпеку й майбутнє Європи.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. Інформацію зібрав OBOZ.UA. За словами латвійського прем'єра, європейські країни можуть дозволити собі такі витрати, тоді як Україні допомога потрібна вже зараз.

Кулбергс пояснив, чому Європа має допомагати Україні

Політик наголосив, що підтримка України потребує від європейців певних фінансових витрат і готовності дещо обмежити власний комфорт. Водночас, за його словами, ціна цієї допомоги для європейців незрівнянна з тим, що поставлено на карту для українців.

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"Політично це означає, що ми маємо трохи менше думати про комфорт, трохи менше про самих себе, і думати далі про те, що найкраще для Європи загалом, а не так індивідуально. І це просто давання... Та годі вже, підтримка України – це все одно гроші. Це на одне пиво менше для одного європейця на рік. Ми можемо собі це дозволити, але Україні це потрібно зараз", – сказав Кулбергс.

''Для нас це ціна одного пива, для них – життя'': прем'єр Латвії закликав менше думати про власний комфорт, а допомагати Україні. Відео

Андріс Кулбергс закликав менше думати про власний комфорт. Джерело: Скриншот

Він додав, що для європейців це лише невеликі витрати, а для українців – питання життя і смерті.

"Те одне пиво – це просто витрати. Там це ціна життя. І ми п'ємо менше – їхні життя рятуються. Найпростіше", – підсумував прем’єр Латвії.

Латвія посилює тиск на Росію та підтримує Україну

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс закликав Європу використати заморожені російські активи для компенсації збитків, завданих Україні війною, а не перекладати ці витрати на громадян ЄС. За його словами, Росія має фінансово відповідати за свою агресію, адже її рахунок для України є надзвичайно високим.

Кулбергс також наголосив, що доходи від російських енергоресурсів продовжують допомагати Кремлю фінансувати війну.

Як писав OBOZ.UA, Латвія продовжує посилювати обмеження, спрямовані на захист своєї національної безпеки від впливу Росії та Білорусі. Зокрема, Сейм Латвії заборонив депутатам місцевих органів влади їздити до цих країн, ухваливши відповідні поправки до законодавства.

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