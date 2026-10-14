"Дізнався з Truth Social": Зеленський заявив, що Трамп не телефонував Україні перед оголошенням "енергетичного перемир'я"

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Росія масовано атакувала енергетику Києва: є жертви, почались аварійні відключення. ФотоРосія масовано атакувала енергетику Києва: є жертви, почались аварійні відключення. ФотоІлюстрація - гроші, виплатаУкраїнцям показали нові розміри пенсій: скільки тепер платять й чому ситуація критичнаПід ударом був дата-центр "Сбербанку" і не тільки: дрони атакували Балаково у Саратовській області. Фото і відеоПід ударом був дата-центр "Сбербанку" і не тільки: дрони атакували Балаково у Саратовській області. Фото і відеоПро що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. ФотоПро що писали провідні медіа західного світу, коли у Києві горіла уражена російською балістикою багатоповерхівка. ФотоІлюстрація до гороскопуДень пройде вдало, але краще уникати людей, які дратують: Риби отримають гроші, а Терези проблеми – гороскоп на 14 жовтняУ Кремлі намагаються скористатися угодою про дизпаливо з США, але є "нюанс": в ISW пояснили, чого бояться в РосіїУ Кремлі намагаються скористатися угодою про дизпаливо з США, але є "нюанс": в ISW пояснили, чого бояться в Росії"Кількість звернень зростає": Лубінець назвав регіони з найбільшою кількістю скарг на ТЦК"Кількість звернень зростає": Лубінець назвав регіони з найбільшою кількістю скарг на ТЦКІлюстрація - українці в ПольщіУкраїнцям почнуть "роздавати" паспорти країни ЄС по-новому: що потрібно знатиСили оборони відмінусували ще 1650 окупантів і спалили 2 танки армії РФ: дані ГенштабуСили оборони відмінусували ще 1650 окупантів і спалили 2 танки армії РФ: дані ГенштабуВідключення світла в Україні. ІлюстраціяПочалися аварійні відключення, є проблеми з водою: де найгірша ситуація зі світлом 14 жовтня

"Дізнався з Truth Social": Зеленський заявив, що Трамп не телефонував Україні перед оголошенням "енергетичного перемир'я"

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
"Дізнався з Truth Social": Зеленський заявив, що Трамп не телефонував Україні перед оголошенням "енергетичного перемир'я"
Президент України розкритикував рішення США щодо російського дизеля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дізнався про оголошене енергетичне перемир’я між Україною та Росією із соцмережі президента США Дональда Трампа. За його словами, перед оголошенням домовленості американський лідер не телефонував українській стороні.

Зеленський також розкритикував рішення США щодо російського дизельного пального. Про це глава держави сказав в інтерв’ю NPR.

Зеленський дізнався про енергетичне перемир’я із соцмереж

Володимир Зеленський розповів, що не отримував дзвінка від Дональда Трампа перед оголошенням енергетичного перемир’я. Про домовленість президент України дізнався з допису американського лідера в соцмережі Truth Social.

"Дізнався про енергетичне перемир’я з Truth Social, як і ви", – сказав Зеленський в інтерв’ю NPR.

Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 6,6 т.
Україну обрали членом Ради ООН з прав людини на три наступні роки: що це означає
icon 6,6 т.
Україну обрали членом Ради ООН з прав людини на три наступні роки: що це означає
Валерій ПекарВалерій Пекар
icon 4,1 т.
Чому Трамп боїться тиснути на Кремль
icon 4,1 т.
Чому Трамп боїться тиснути на Кремль
Іван ГергардтІван Гергардт
icon 1,6 т.
Хмари над Україною чи туман брехні з Вашингтона
icon 1,6 т.
Хмари над Україною чи туман брехні з Вашингтона

Президент України розкритикував рішення США щодо російського дизеля

Зеленський також висловився щодо рішення Сполучених Штатів, яке стосується російського дизельного пального. На його думку, обсяги постачання не матимуть суттєвого впливу на ціни на американському ринку, однак принесуть Росії додаткові гроші для продовження війни.

"Я впевнений, що цей дизель не допоможе американцям, але допоможе Путіну", – заявив президент України.

Як писав OBOZ.UA:

– 11 жовтня Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що "перемир'я" почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

– Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо Москва не буде атакувати нашу енергетичну сферу.

– Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на "аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього".

Схожі теми
Перемир'я в УкраїніВійна в УкраїніРосія - країна-агресорДональд ТрампДональд ТрампВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись