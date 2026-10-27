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"Діти, жінки та люди похилого віку важливіші за війну": Меланія Трамп готова продовжувати гуманітарні зусилля в Україні

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
189
"Діти, жінки та люди похилого віку важливіші за війну": Меланія Трамп готова продовжувати гуманітарні зусилля в Україні
Перша леді США Меланія Трамп. Ілюстративне фото

Перша леді США Меланія Трамп готова продовжувати гуманітарні зусилля в Україні після завершення операції в Олешках, якщо президент України Володимир Зеленський і ватажок Кремля Володимир Путін будуть готові до подальшої співпраці з нею.

Про це йдеться на тлі її роботи над наступним етапом возз’єднання українських дітей із сім’ями. Головний радник Меланії Трамп Марк Бекмен розповів про її плани в інтерв’ю Укрінформу.

За словами Бекмена, зараз основна увага першої леді зосереджена на гуманітарній операції в Олешках, де ситуація, за її оцінкою, наближається до катастрофічної.

Операція в Олешках

Бекмен зазначив, що для виконання всього запланованого знадобиться від п’яти до семи днів після 29 жовтня.

"Після цього, якщо президент Зеленський і президент Путін знову будуть готові співпрацювати з першою леді, я впевнений, що Меланія Трамп продовжить ці гуманітарні зусилля", – сказав радник.

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Він також додав, що Меланія Трамп безпосередньо працює з Україною та Росією над наступним етапом возз’єднання українських дітей із їхніми родинами. Рішення долучитися до операції в Олешках стало продовженням її попередньої роботи з повернення дітей.

Повернення дітей

За словами Бекмена, під час шести попередніх операцій вдалося сприяти возз’єднанню 34 дітей, яких Росія насильно перемістила, з їхніми сім’ями. У межах цієї роботи команда першої леді налагодила канали зв’язку з українською та російською сторонами.

"Ми вже вибудували відносини, засновані на довірі та добрій волі, ставлячи гуманітарні зусилля вище за геополітичні розбіжності під час війни", – зазначив Бекмен.

Він розповів, що спочатку Меланія Трамп встановила контакт з українською стороною, яка підтримала її ініціативу. Пізніше вона обговорила це питання з російським керівництвом.

Дозвіл на посередництво

Як повідомив радник, понад місяць тому українське керівництво надало першій леді письмовий дозвіл діяти як посередниці. Згодом вона отримала аналогічний письмовий дозвіл від президента Росії.

Бекмен наголосив, що Меланія Трамп і надалі робитиме все можливе в межах гуманітарних ініціатив, щоб допомагати українцям та людям в інших країнах світу.

"Перша леді завжди вважала, що діти, жінки та люди похилого віку мають бути важливішими за політичні ідеології чи геополітичні розбіжності, а тим більше – за війну", – сказав головний радник першої леді США.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна запроваджує режим припинення вогню в окупованих Олешках.

Перед цим, Україна і Росія обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках.

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