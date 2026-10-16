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"Дітей змалку готують померти за свого лідера": Зеленський заявив, що Путін хоче, щоб РФ була схожою на Північну Корею. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
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"Дітей змалку готують померти за свого лідера": Зеленський заявив, що Путін хоче, щоб РФ була схожою на Північну Корею. Відео
Володимир Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін прагне побудувати державу за зразком Північної Кореї, де дітей змалку виховують у готовності воювати й померти за свого лідера. Водночас українська армія та технології відіграють важливу роль у гарантуванні безпеки Європи.

Про це Володимир Зеленський заявив у зверненні до учасників засідання Європейської ради. Відео виступу президент опублікував у своєму Telegram-каналі.

Президент наголосив, що Україна прагне якнайшвидшого завершення війни, проте Путін планує залишатися при владі значно довше.

"Ми віримо, що ця війна завершиться якнайшвидше. Але Путін планує залишатися ще значно довше", – сказав президент.

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Зеленський зауважив, що російський диктатор прагне побудувати країну, у якій дітей змалку готуватимуть до війни.

"Він будує Росію, схожу на Північну Корею, де дітей змалку виховують для війни й готовності померти за свого лідера. Тому Росія не перестане бути небезпечною", – наголосив глава держави.

Водночас президент звернув увагу на внесок України в захист європейських країн.

"І саме наша українська сила, наша армія, наші технології допомагають гарантувати також європейську безпеку, вашу безпеку", – заявив Зеленський.

Водночас президент звернув увагу на те, що в бюджеті ЄС на період із 2028 року поки що не враховано роль України в забезпеченні європейської безпеки.

"Давайте серйозно підійдемо до цього питання. Давайте визначимо, як саме оборонні спроможності України мають бути враховані в цьому бюджеті", – наголосив Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що від початку повномасштабної війни проти України витрати Росії на так зване "патріотичне виховання" зросли більш ніж у 20 разів. За даними російської опозиційної "Нової газети", у 2026 році на ці цілі передбачили 70 млрд рублів, тоді як п'ять років тому виділяли 34 млрд рублів.

Кошти спрямовують на воєнізовані фестивалі для молоді, обладнання навчальних стрільбищ, концерти військово-патріотичної тематики та заходи для школярів. Фінансування також отримують молодіжні організації, серед яких "Рух перших", "Юнармія" та "Орлята Росії". Частину грошей планують витратити на воєнізовані зміни в дитячих таборах і молодіжні проєкти.

Як раніше писав OBOZ.UA, у Росії дітей долучають до військово-патріотичних заходів уже в дошкільному віці. У дитячих садках влаштовують паради, для яких малюків одягають у військову форму, а з картонних коробок майструють макети танків, літаків, кораблів та іншої військової техніки.

На святкових заходах діти марширують під військові марші, співають тематичні пісні та відтворюють сцени, пов'язані з війною. Зокрема, в одному з дитсадків Єкатеринбурга вихованці розіграли сценку, у якій дівчинка дізнається про загибель сина на війні, плаче й падає на коліна.

До таких заходів залучають і учасників війни проти України, яких у Росії називають ветеранами "СВО". Вони відвідують дитячі садки та школи, де розповідають дітям про свій бойовий досвід.

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