Десятки прокурорів пройшли поліграф, є звільнення: Ковальський розповів про кадрові рішення в Офісі генпрокурора

В Офісі генерального прокурора (ОГП) та регіональних прокуратурах триває кадровий аудит, за результатами якого вже ухвалили низку рішень. Зокрема, 24 прокурори пройшли поліграф, вісьмох осіб, яких згадували в контексті операції "Карфаген", звільнили з органів прокуратури, а керівників двох обласних прокуратур вирішили звільнити з адміністративних посад.

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Про це повідомив виконувач обов'язків генерального прокурора України Антон Ковальський у Facebook. За його словами, інформацію, отриману під час поліграфічних досліджень, передали комісії, яка проводить службове розслідування.

Які справи перевіряє ОГП

Службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту ОГП Айдина Худієва завершено. Його висновок передадуть до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП), а посаду, яку він обіймав, ліквідували.

Також триває службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка. Перевіряють, чи дотрималися встановленої процедури та як організували відрядження. Ковальський зазначив, що не робитиме передчасних висновків, оскільки розслідування має дати відповіді на всі запитання.

Ще одна перевірка стосується заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви, затриманого в межах справи "Карфаген". Службове розслідування має встановити обставини можливого використання ним службових повноважень у приватних інтересах і втручання в службову діяльність інших прокурорів.

Водночас дисциплінарна скарга Генеральної інспекції ОГП щодо Кропиви перебуває на розгляді КДКП. Посаду, яку він обіймав, ліквідували.

Кого звільнили та які підрозділи реорганізували

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За словами Ковальського, з органів прокуратури звільнили вісьмох осіб, яких згадували в контексті операції "Карфаген". Семеро з них працювали в Офісі генерального прокурора.

Чотирьох працівників звільнили з адміністративних посад. Серед них – начальник Департаменту інформаційних технологій і начальник управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки.

Також адміністративної посади позбувся заступник керівника Черкаської обласної прокуратури. Після цього її ліквідували.

Кадрові зміни супроводжувалися реорганізацією структури ОГП. Зокрема, управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки ліквідували, а Департамент нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій реорганізували, виокремивши напрям захисту інвестицій в окремий підрозділ.

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Керівників цих підрозділів звільнили з посад. Водночас призначили нових очільників Департаменту міжнародного співробітництва та Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення.

Кадрові призначення перевіряють

Ковальський вирішив поки не використовувати передбачену перехідними положеннями Закону №4555 можливість призначати на посади без конкурсу людей, які на момент призначення не були прокурорами.

Він наголосив, що не ставить під сумнів законність цієї процедури, однак вважає за потрібне оцінити практику її застосування та призначення, які вже відбулися.

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Для цього в ОГП та обласних прокуратурах проводять кадровий аудит призначень на адміністративні посади. Зокрема, перевіряють, чи відповідають кандидати вимогам посад за професійним досвідом і чи були такі призначення обґрунтованими.

Перші рішення вже ухвалили. В Офісі генерального прокурора звільнили керівника департаменту та начальника управління одного з департаментів.

В обласних та окружних прокуратурах 16 прокурорів звільнили з адміністративних посад. Серед них – керівники Вишгородської окружної прокуратури Київської області та Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області.

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Крім того, видано накази про звільнення заступників керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур. Кадровий аудит триває.

Керівництво двох обласних прокуратур зміниться

За результатами робочих зустрічей та оцінки роботи керівників регіональних прокуратур Ковальський вирішив звільнити з адміністративних посад очільників Харківської та Волинської обласних прокуратур.

Зустрічі з керівниками інших регіональних прокуратур тривають.

Ковальський наголосив, що керівна посада передбачає відповідальність за результати роботи, колектив і рішення, які впливають на репутацію всієї прокуратури. За його словами, підрозділи, які демонструють професіоналізм і належні результати, матимуть підтримку. Водночас за наявності обґрунтованих питань щодо роботи керівників ухвалюватимуть відповідні рішення.

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Серед подальших кроків – продовження кадрового аудиту, оцінювання роботи керівників, удосконалення управлінських процесів і посилення внутрішньої безпеки. Також Ковальський планує поглибити взаємодію прокуратури з іншими правоохоронними органами та покращити координацію їхньої спільної роботи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 15 вересня Верховна Рада підтримала відставку Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. За відповідне рішення проголосували 317 народних депутатів. 17 вересня президент Володимир Зеленський поклав виконання обов’язків генпрокурора на Антона Ковальського.

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Після відставки Кравченко залишився прокурором Офісу генерального прокурора. Його службове відрядження за кордон завершилося 18 вересня, однак до виконання службових обов’язків він не повернувся. Згодом Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури, яку задовольнили наказом Ковальського.

Нагадаємо, що Кравченко перед звільненням заявляв про підписання підозри директору Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семену Кривоносу. За словами колишнього генпрокурора, йшлося про нібито підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди. Він також повідомляв про підозру щодо особи, яку назвав близькою до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Крім того, Кравченко стверджував, що операція "Карфаген" мала на меті отримати доступ до матеріалів розслідувань у низці кримінальних справ. Водночас в Офісі генерального прокурора спростували його заяву про підозру директору НАБУ, зазначивши, що для цього не було правових підстав.