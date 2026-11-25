Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання та послуг для технічного обслуговування винищувачів F-16. Орієнтовна вартість угоди становить 621,9 млн доларів. Фінансування забезпечать Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія.

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Про це повідомив Державний департамент США на своєму офіційному сайті. У відомстві наголосили, що американські кошти для цієї закупівлі не використовуватимуться.

Що входитиме до пакета для обслуговування F-16

Уряд України подав запит на закупівлю пакета обладнання та послуг для підтримання літаків F-16 у робочому стані.

До нього, зокрема, увійдуть:

- піротехнічні пристрої та пристрої з пороховим приводом (Cartridge Actuated Devices / Propellant Actuated Devices);

- лабораторне обладнання;

- транспортне забезпечення.

У Держдепі зазначили, що ці позиції додадуть до раніше укладеної угоди, вартість якої була нижчою за поріг обов’язкового повідомлення Конгресу США.

Постачання фінансуватиметься в межах програми Joint Ukraine Multinational Program – Services, Training and Articles Rapid Timeline (JUMPSTART). Кошти для закупівлі нададуть Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія. США не виділятимуть фінансування на цю передачу.

У США пояснили, як угода посилить обороноздатність України

За оцінкою Державного департаменту, запропонований продаж допоможе Україні протидіяти нинішнім та майбутнім загрозам, а також посилить її спроможність виконувати завдання із самооборони та забезпечення регіональної безпеки.

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У відомстві вважають, що українські Збройні сили зможуть належним чином інтегрувати отримане обладнання та послуги у свою структуру.

Основних підрядників для виконання угоди оберуть за результатами конкурентних закупівель, які проводитиме уряд США відповідно до Федерального положення про закупівлі (FAR).

У Держдепі також повідомили, що реалізація продажу не потребуватиме направлення до України додаткових представників американського уряду чи компаній-підрядників.

У відомстві наголосили, що угода відповідає зовнішньополітичним інтересам і цілям національної безпеки США, оскільки сприятиме зміцненню безпеки країни-партнера. За оцінкою американської сторони, її реалізація не матиме негативного впливу на боєготовність збройних сил Сполучених Штатів.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із проханням передати Україні ще 40 винищувачів F-16, а також додаткові французькі літаки Mirage. За його словами, наявні українські F-16 виконують важливі завдання із захисту повітряного простору, зокрема знищують російські ударні безпілотники типу Shahed та ракети. Водночас через необхідність ремонту й технічного обслуговування літаки не можуть постійно перебувати в бойовій готовності.