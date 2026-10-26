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Демократи у США готують розслідування дизельної угоди Трампа з Путіним – Axios

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
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Дональд Трамп і Володимир Путін
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін. Колаж ілюстративний

Група демократів надіслала лист-попередження великим американським банкам і портам, закликаючи не дозволяти "купівлю, транспортування, імпорт, розвантаження, зберігання, фінансування або розповсюдження" російського дизельного палива в США. Також у компаній попросили зберігати будь-які записи, пов'язані з так званою дизельною угодою.

Це може бути основою для розслідування обставин часткового зняття санкцій із РФ президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. За даними Axios, відповідне розслідування "буде пріоритетом", якщо на виборах 3 листопада Демократична партія поверне контроль над однією або обома палатами Конгресу.

Критики дизельної угоди стверджують, що вона суперечить двопартійному закону 2022 року, що заборонив імпорт нафти, газу й нафтопродуктів із Росії.

Хто підписав лист

Авторами є сенатори-демократи Кріс Кунс (від Делаверу), Елізабет Воррен (від Массачусетсу), Рон Вайден (від Орегону), Шелдон Вайтхаус (від Род-Айленду). Усі вони мають шанс очолити впливові комітети Сенату (з міжнародних відносин, банківської справи, фінансів та юстиції відповідно) якщо Демократична партія набере достатньо голосів.

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Інші підписанти – Грег Мікс (демократ від Нью-Йорку, балотуватиметься на посаду члена комітету з міжнародних відносин) та Том Тілліс (республіканець від штату Північна Кароліна).

Політики відправили лист до компаній JP Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley та портових адміністрацій у Х'юстоні, Бомонті, Корпус-Крісті, Нью-Йорку та Нью-Джерсі.

Сенатори просять відмовитися від російських нафтопродуктів

"Будь-який імпорт російського дизельного палива до США викликає значні правові питання та може бути предметом судових позовів, а також розслідувань Конгресу", – йдеться в листі, отриманому Axios.

Підприємства закликали не приймати нафту, імпортовану з Росії, та не сприяти жодним операціям, пов'язаним із цією торгівлею.

Посилаючись на "очікування подальшого нагляду з боку Конгресу", політики закликають одержувачів зберігати записи, повідомлення та документи, пов'язані з "пропонованими або фактичними" транзакціями.

Вимога поширюється на будь-які комунікації з постачальниками, посередниками й урядовцями США. Законодавці хочуть отримати підтвердження до середи, 28 жовтня, що відповідні записи зберігаються.

Як писав OBOZ.UA, нещодавно Кремль заявив про готовність постачати Сполученим Штатам дизельне пальне в будь-яких обсягах, яких потребуватиме американська сторона. Росіяни запевняють, що зможуть забезпечити необхідний обсяг пального.

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