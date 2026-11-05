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Демократи у Конгресі США можуть домогтися нового пакета допомоги Україні та подолати вето Трампа – Reuters

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
108
Демократи у Конгресі США можуть домогтися нового пакета допомоги Україні та подолати вето Трампа – Reuters
Конгрес США. Джерело: US Congress, колаж OBOZ.UA

В Сполучених Штатах після проміжних виборів демократи здобули контроль над одразу обома палатами Конгресу, і тому вже із січня законодавці зможуть самі вирішувати, що виносити на голосування. Зокрема, конгресмени зможуть просувати нову допомогу Україні – новий законопроєкт набрав би достатньо голосів, щоб подолати вето президента Дональда Трампа.

Справа у тому, що для подолання вето Трампа потрібно дві третини голосів, і законопроєкт щодо допомоги України повинен їх набрати, підрахували в Reuters. Ба більше, як зазначає агенція, помічники законодавців вже заявили, що допомога Києву є для партії пріоритетом.

Допомога Україні

Як відомо, Трамп власним рішенням призупинив пряму фінансову та військову допомогу Україні. А "зовсім недавно він розлютив" конгресменів скасуванням частки санкцій проти Росії. Агенція підкреслює, що зазначені рішення глави держави прийняті саме "попри широку підтримку України" в обох партіях, в тому числі й в Республіканській. Проте вже з січня американські законодавці зможуть боротись із такими витівками свого президента.

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"Оскільки з січня демократи матимуть контроль над обома палатами, вони зможуть вирішувати, за що і коли голосувати. Це може дозволити їм схвалити нову допомогу Україні, яка, ймовірно, буде прийнята з більшістю у дві третини голосів, необхідною для подолання вето Трампа", – зауважує агенція.

Так, представник демократів Нью-Йорка Грегорі Мікс (ймовірно, очолюватиме Комітет у закордонних справах Палати представників, вважає агенція), вже вніс двопартійний проєкт, який заблокує зняття санкцій з країни-агресорки Росії – у тому числі поверне вже зняті Трампом обмеження.

І йдеться не лише про санкційну політику поточної адміністрації США, а також і про пряму військову допомогу.

Що ще зможуть в Конгресі

Окремо Reuters зазначають, що законодавці зможуть "зупинити війну з Іраном" – і не тому, що вони підтримують цю "ісламську республіку", а лише тому, що "Трамп не отримав схвалення Конгресу, перш ніж розпочати цю війну". Законодавці неодноразово голосували за припинення бойових дій, якщо президент не звернеться за дозволом до Конгресу, але адміністрація Трампа проігнорувала такі рішення.

Також оновлений Конгрес зможе "припинити військову допомогу Ізраїлю", зауважують в агенції. Таким чином Ізраїль остаточно розсвариться з США, бо ізраїльтяни після фактичного відсторонення Трампом від низки бойових дій та перемовин з іранцями опинилися начебто самі по собі.

Як повідомляв OBOZ.UA, після того, як республіканці зазнали катастрофічної поразки на проміжних виборах у США, Дональд Трамп вже замислився над тим, чи повинен міністр оборони Піт Гегсет залишитися на своїй посаді. Причому про це він навіть запитував своїх радників – як особисто, так і спілкуючись із ними телефоном.

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