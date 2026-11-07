Демократи у Конгресі США готують новий пакет допомоги Україні на $15 млрд – FT

У Конгресі США демократи обговорюють підготовку нового пакета допомоги Україні, обсяг якого становить орієнтовно 15 мільярдів доларів. Також законодавці прагнуть забезпечити додаткову підтримку української енергетики ще до початку роботи нового складу Конгресу.

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Ще одним питанням демократів стане перегляд санкційного законодавства щодо Росії, а також посилення контролю за роботою супутникової мережі Starlink. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на представників Демократичної партії США.

Що відомо

Після перемоги на проміжних виборах Демократична партія США з січня контролюватиме обидві палати Конгресу. Законодавці мають намір використати бюджетні та контрольні повноваження для посилення підтримки України й санкційного тиску на Росію.

Співробітник комітету Палати представників із закордонних справ зазначив, що нині демократи обговорюють новий пакет безпекової допомоги Україні обсягом близько 15 мільярдів доларів.

Тим часом вони прагнуть забезпечити додаткову підтримку Україні ще до початку роботи нового Конгресу.

Одним із головних пріоритетів є допомога українській енергетиці, яка страждає від російських обстрілів. Для цього законодавці можуть використати щорічний законопроєкт про оборонну політику США (NDAA). За словами старшої радниці організації Razom for Ukraine Мелінди Гарінг, до документа можуть запропонувати поправки щодо санкцій, розвідувальної підтримки, постачання ракет-перехоплювачів, а також систем Starlink і Starfield.

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Ще одним пріоритетом демократів стане перегляд санкційного законодавства щодо Росії.

Також демократи планують посилити контроль за роботою супутникової мережі Starlink на тлі сповільнення його роботи, яке сталося минулого місяця, що негативно вплинуло на здатність України захищатися від російських атак.

Ухвалення нових рішень залежатиме від того, чи підтримають це республіканці. Для подолання можливого президентського вето демократам необхідно зібрати дві третини голосів в обох палатах Конгресу.

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