Демократи хочуть провести розслідування щодо Маска через обмеження Starshield в Україні – CNN

Комітет Сенату США з міжнародних відносин розпочав підготовку до масштабних парламентських розслідувань. У межах цієї роботи офіційні вимоги щодо збереження документів надіслали приватним компаніям і представникам адміністрації.

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Один із запитів отримав Ілон Маск через випадки уповільнення роботи супутникової системи Starshield в Україні. Про це пише CNN.

Демократи готують розслідування щодо Маска через Starshield

За інформацією помічника демократів у Сенаті, відповідні листи направили Ілону Маску у зв'язку з випадками уповільнення роботи супутникової системи Starshield на території України.

Окрім цього, запити отримали банки, порти та приватні структури, причетні до угод щодо постачання російського дизельного пального.

У сенатському комітеті наголошують, що надсилання таких вимог є стандартною процедурою. Вона передбачає збереження доказової бази щодо суб'єктів, яких підозрюють у порушенні законодавства або залученні до сумнівної діяльності.

Демократи посилять контроль над адміністрацією Трампа

У січні контроль над Конгресом перейде до Демократичної партії. Очікується, що сенатор Кріс Кунс очолить комітет із міжнародних відносин.

Після цього опозиція планує розгорнути активний нагляд і перевірку рішень адміністрації президента Дональда Трампа за останні два роки.

Чи зміниться законодавча робота в період "кульгавої качки"

Водночас суттєвих змін до Закону про національну оборону (NDAA) у період "кульгавої качки" не очікується. Базовий текст документа вже узгодили обидві палати Конгресу.

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Чинна республіканська більшість навряд чи підтримає запровадження обмежень щодо повноважень президента в цей період.

Однак після зміни складу Конгресу Білий дім може зіткнутися із суттєвими ускладненнями під час кадрових призначень і затвердження послів.

Як писав OBOZ.UA, американські конгресмени закликали Ілона Маска пояснити причини обмеження роботи Starlink і Starshield для українських військових. Законодавці також хочуть з’ясувати, чи обговорювали представники SpaceX такі рішення з президентом США Дональдом Трампом, російським диктатором Володимиром Путіним або їхніми представниками.

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