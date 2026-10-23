Демілітаризована зона і відмова від вступу в НАТО: в The Economist розкрили, яку мирну угоду для України пропонують США

Відносини між Вашингтоном та Києвом дедалі більше погіршуються. На цьому тлі США зробили Росії чергову "мирну пропозицію".

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До вже озвучуваних раніше американцями тез додалися нові економічні винагороди для агресора. Подробиці повідомляє The Economist.

Відносини між Вашинтоном та Києвом стають "дедалі хиткішими"

Публікація видання розпочинається з опису "дедалі хиткіших" відносин між США та Україною, що значно погіршилися за постанні тижні.

Зокрема, пише видання, рішення Вашингтона відключити зв’язок українських дронів із Starlink було не лише "дипломатичним попередженням", воно мало конкретні наслідки на полі бою. Зокрема, під час одного вильоту після запровадження обмежень з неба впали безпілотники на суму 1 мільйон доларів.

І хоча в адміністрації Трампа відповідальність за рішення обмежити військову версію Starlink для України ніхто на себе брати не поспішає, у The Economist його ініціаторами називають засновника SpaceX Ілона Маска та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа.

Так, мовляв, мільярдер хотів покарати Україну за удари по російських НПЗ. Макс, кажуть джерела видання, повідомив Білий дім про обмеження вже після їх застосування. Водночас один зі співрозмовників запевняє, що Маск нібито співчуває Україні.

Хай там як, а для Путіна останні події стали "кульмінацією чудових двох тижнів".

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При цьому джерело видання в американському уряді стверджує, що своїми діями Трамп нібито не намагається змусити Україну капітулювати – він нібито сам став жертвою "успішної російської інформаційно-психологічної операції". Адже Трамп нині перебуває в особливо вразливому стані: він, каже джерело The Economist, панікує через жахливі для Республіканської партії результати опитувань напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Натомість переговорники Трампа, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, у переговорах з Кремлем припускаються фатальної помилки. Вони вважають, що російський диктатор Володимир Путін керується економічними та територіальними мотивами у війні проти Укра\ни, тоді як насправді ці мотиви – націоналістичні та імперські. Ця помилка робить Кушнера й Віткоффа вразливими для російських маніпуляціій, а через них Кремль впливає й на Трампа.

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"Трамп створює жахливу ситуацію, але він залежний від ідіотів", – каже колишній американський посадовець.

Білий дім пропонує нові умови для завершення війни

На цьому тлі відбуваються чергові спроби Вашингтона терміново відродити незбалансовану мирну угоду.

Київ наразі не має повної інформації про "мирні пропозиції", які Віткофф возив до Москви, однак знає про них у загальних рисах.

Отже, Вашингтон пропонує:

створення на Донбасі демілітаризованої зони;

скасування санкцій та нормалізація відносин США та Росії, остання отримає можливість укладати ділові угоди з американськими компаніями;

Україна отримає інвестиційний пакет і членство в ЄС в обмін на відмову від вступу до НАТО.

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Ці пропозиції у тій чи іншій формі вже висувалися раніше. З нового – чергові "пряники" для російського диктатора Володимира Путіна, на якого Трамп так і не почав тиснути. Цього разу американці пропонують йому відновлення експорту російського газу до Європи та відновлення роботи "Північного потоку".

Свою відповідь щодо готовності до миру Росія вже звично дає залпами по українських містах у рамках руйнівної зимової ударної кампанії.

У The Economist вважають, що Москва максимально затягуватиме процес переговорів зі США, розраховуючи на нові поступки у вигляді скасування санкцій. Тож у Києві справедливо занепокоєні тим, що США укладуть з РФ вигідні для неї угоди ще до завершення війни.

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"З їхньої точки зору, навіщо чекати й витрачати час? Час – це гроші", – окреслив логіку американців один з українських посадовців.

Видання припускає, що різкі заяви президента України Володимира Зеленського у відповідь на дії свого американського колеги можуть бути пов'язані з бажанням глави держави послабити позиції Трампа на вибрах до Конгресу.

Втім, вважають автори матеріалу, ці сподівання можуть бути хибними і поразка Республіканської партії ще більше озлобить чинного главу Білого дому. Адже чим активніше контрольований демократами Конгрес проводитиме розслідування щодо Трампа – "тим агресивніше він поводитиметься", заявив журналістам один із конгресменів. І це навряд чи піде на користь Україні.

Як повідомляв OBOZ.UA, після візиту до Москви Віткоффа Трампа заявив: "Наближаємося до завершення війни, ми ближче, ніж будь-коли".

Мирну угоду він планує підписати вже в грудні на саміті G20.

У цей же час Москва "підтвердила" його слова балістичною атакою на Київ. Руйнувань тоді зазнали медцентр і заклад освіти, є жертва та постраждалі.