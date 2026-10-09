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Делегації України та США обговорять "нові ідеї та пропозиції щодо миру" – медіа

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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Делегації України та США обговорять "нові ідеї та пропозиції щодо миру" – медіа
Американські переговорники Віткофф і Кушнер. Фото ілюстративне. Джерело: уряд ОАЕ

На перемовинах в штаті Маямі (США) 9–10 жовтня українська й американська делегації, а також європейські представники будуть говорити про "нові ідеї та пропозиції" дипломатичного врегулювання повномасштабної війни. Робота над ними розпочалася, коли спецпосланці Дональда Трампа приїздили в Київ і Москву (6 та 5 вересня відповідно).

Про це заявив ізраїльський журналіст Барак Равід. Інформацію, отриману від неназваного американського джерела, він оприлюднив на платформі X (Twitter) 8 жовтня.

За словами журналіста, представники Вашингтона Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з київськими колегами, "щоб обговорити нові ідеї та пропозиції, над якими американські переговорники почали працювати з російською й українською сторонами під час свого нещодавнього візиту до регіону".

Співрозмовник Равіда заявив, що розмова торкнеться гарантій безпеки для України, плану повоєнного економічного розвитку й "інших аспектів конфлікту".

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"Усі стурбовані наближенням зими. Якщо війна не припиниться, зима буде важкою. Тому США намагаються виступити посередником між сторонами, щоб сформулювати єдину пропозицію", – зазначило джерело.

Хто візьме участь у зустрічі

Окрім Віткоффа й Кушнера, з американського боку також будуть присутні представники Ради національної безпеки та Міністерства фінансів Сполучених Штатів.

До складу української переговорної групи увійшли керівник ОП Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Вашингтон також запросив радників із питань нацбезпеки Великої Британії, Франції, Німеччини, а також посадовців НАТО і ЄС.

Делегації України та США обговорять ''нові ідеї та пропозиції щодо миру'' – медіа

Повний текст допису (мовою оригіналу). Джерело: Скриншот X (Twitter) @BarakRavid

Як писав OBOZ.UA:

– Президент Володимир Зеленський підтвердив, що нові зустрічі з американською стороною відбудуться 9–10 жовтня у Сполучених Штатах.

– Кирило Буданов заявив, що переговорна команда продовжує працювати над посиленням дипломатії задля наближення стійкого та справедливого миру. Під час поїздки до США відбудеться низка важливих зустрічей, однак про частину деталей наразі говорити не можна.

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