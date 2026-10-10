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Делегація Конгресу США дозволила надати Україні розширений доступ до Starlink

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
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Делегація Конгресу США дозволила надати Україні розширений доступ до Starlink
Конгрес США за надання Україні розширеного доступу до Starlink. Джерело: US Congress, "Демсокира" в Instagram, колаж OBOZ.UA

У Конгресі США представники і демократів, і республіканців підтримують пропозицію розширення для України доступу до можливостей і покриття мережі Starlink. Ба більше, сенатори сподіваються, що з власником супутникової мережі SpaceХ Starlink Ілоном Маском вдасться дійти певної домовленості.

Принаймні, так стверджують сенатори-республіканці Роджер Вікер, Кевін Крамер та Ден Креншоу, і демократ Марк Вісі. Ці конгресмени 9 жовтня прибули в Україну, де вже зустрілися з президентом нашиї держави.

Що кажуть конгресмени

"Скажу від власного імені, але, гадаю, інші присутні зі мною погодяться: я цілковито підтримую ідею спробувати переконати Ілона Маска активувати Starlink", – заявив конгресмен Ден Креншоу.

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Роджер Вікер, Кевін Крамер та Марк Вісі підтримали його вигуками "Амінь", "Підтримую" та "Однозначно за".

Креншоу назвав використання Starlink, а також санкційний закон Лінді Грема інструментами, що посилюють важелі впливу на Росію.

"Я б чітко сказав Ілону (Маску, власнику SpaceX – OBOZ.UA.), що іноді доводиться йти на ескалацію. Він побоюється її, але бувають моменти, коли потрібно посилювати напругу, щоб її знизити", – додав конгресмен.

Голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер висловив сподівання, що з Ілоном Маском вдасться дійти певної домовленості.

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, ще у вересні президент Фінляндії Александр Стубб закликав Ілона Маска розширити покриття супутникового інтернету Starlink в Україні, щоб українські військові могли уражати російські пускові установки балістичних ракет. Йдеться про об'єкти, розташовані на окупованій території України та в Росії.

Зазначимо: Україна неодноразово просила дозволити використовувати дрони з терміналами Starlink для ударів по російських військових об'єктах. Зокрема, йшлося про можливість завдавати ударів на відстані до 200 км углиб території РФ, у тому числі по пускових установках балістичних ракет.

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