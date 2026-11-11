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"Дай Боже, щоб усе запрацювало": Зеленський анонсував новий данський радар для ППО FREYJA

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
315
"Дай Боже, щоб усе запрацювало": Зеленський анонсував новий данський радар для ППО FREYJA
Володимир Зеленський. Джерело: Скриншот / The Diary Of A CEO

Україна розраховує найближчим часом отримати нове обладнання данського виробництва та вже цієї зими випробувати антибалістичну систему FREYJA. До роботи над посиленням української протиповітряної оборони залучені десять країн-партнерів.

Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до отримання нового радара та співпрацю з міжнародними партнерами. За його словами, окрему роль у цьому процесі відіграють Данія, Норвегія та Німеччина.

Новий радар

Зеленський повідомив, що сподівається вже наступного дня побачити новий радар данського виробництва, призначений для системи FREYJA.

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"Завтра, сподіваюся, я побачу новий радар данського виробництва для FREYJA. Дай Боже, щоб усе запрацювало", – зазначив президент.

За його словами, Україна розраховує отримати це обладнання якомога швидше. Водночас робота з партнерами стосується не лише постачання окремих компонентів, а й розвитку повноцінної антибалістичної системи.

Випробування системи

Окремо Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче не просто отримати FREYJA цієї зими, а й перевірити її роботу в умовах протидії балістичним ракетам.

"Ми говоримо не лише про те, щоб отримати FREYJA взимку та перевірити, як працюватиме ця антибалістична система, а й про можливості нарощування виробництва", – зазначив глава держави.

Таким чином, українська сторона розраховує не лише випробувати нову розробку, а й опрацювати можливості збільшення її виробництва. До міжнародної співпраці в межах посилення ППО залучені десять країн. Серед партнерів, яких окремо відзначив Зеленський, – Данія, Норвегія та Німеччина.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як президент Зеленський показав перше бойове застосування української ракети FP-7.

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