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Данія надасть Україні військову допомогу на €643 млн: Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
3,1 т.
Данія надасть Україні військову допомогу на €643 млн: Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Відео
Зеленський подякував Метте Фредеріксен. Джерело: ОПУ

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 645 мільйонів євро. Про це стало відомо після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Кошти спрямують передусім на закупівлю ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів, амуніцію для винищувачів F-16 та програму PURL. Про результати переговорів повідомив Володимир Зеленський.

На що Данія спрямує військову допомогу

Зеленський назвав новий оборонний пакет дуже вчасним і вагомим посиленням для України, особливо на тлі російських атак на критичну інфраструктуру.

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"Це передусім кошти на закупівлю дронів – ударних та перехоплювачів, – амуніції для F-16, PURL. Дуже вчасне та вагоме посилення, якраз коли Росія проводить свою балістичну операцію проти нашої енергетики, водопостачання, тепла і всього, що формує нормальне життя", – зазначив президент.

Данія надасть 20 млн євро на підтримку Херсонщини

Під час зустрічі сторони також обговорили додаткову гуманітарну допомогу. Напередодні четвертої річниці звільнення Херсона від росіян Данія ухвалила рішення підтримати жителів Херсонської області.

Для регіону передбачили окремий енергетичний пакет на 20 мільйонів євро. Зеленський наголосив, що Данія зосереджується на безпосередній підтримці українських громад.

"Дуже важливо, що Данія фокусується на безпосередній підтримці наших громад. Багато зроблено на Миколаївщині завдяки цим зусиллям. Розраховуємо, що вони продовжаться", – сказав глава держави.

Данія надасть Україні військову допомогу на €643 млн: Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Відео

Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Джерело: ОПУ

Данія надасть Україні військову допомогу на €643 млн: Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Відео

Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Джерело: ОПУ

Данія надасть Україні військову допомогу на €643 млн: Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Відео

Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Джерело: ОПУ

Обговорили Drone Deal і антибалістичну програму FREYJA

Окрему увагу під час переговорів приділили результатам роботи у форматі Drone Deal, розвитку спільних виробництв та роботі над антибалістичною програмою FREYJA.

Наприкінці Зеленський подякував Метте Фредеріксен, данському уряду, парламенту та народу країни за підтримку України.

"Дякую Метте, уряду, парламенту та всьому Данському народові за незмінну підтримку, дійсно сильні рішення та лідерство у захисті життів та цінностей", – наголосив президент.

Данія надасть Україні військову допомогу на €643 млн: Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Відео

Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Джерело: ОПУ

Данія надасть Україні військову допомогу на €643 млн: Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Відео

Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Джерело: ОПУ

Данія надасть Україні військову допомогу на €643 млн: Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Відео

Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Джерело: ОПУ

Як повідомляв OBOZ.UA, 10 листопада президент України Володимир Зеленський прибув до Данії. Окрім переговорів з Метте Фредеріксен, запланована аудієнція у короля Фредеріка Х та окрема зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії. Президент також анонсував новий оборонний пакет від Данії. 

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