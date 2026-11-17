У відповідь на безумні ультиматуми Путіна щодо так званої нової європейської архітектури безпеки європейцям потрібно висунути свої жорсткі вимоги. Не піддаватися на цю провокацію, не починати замість обговорення безпеки України та повернення її території обговорювати якісь путінські безумні забаганки, а висунути свої вимоги до Росії.

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Вони теж можуть називатися "архітектурою європейської безпеки". Але, на відміну від путінських ультиматумів, вони мають справді забезпечити безпеку європейських країн.

Звісно, така концепція безпеки має передбачати повний вихід Росії з усіх окупованих українських територій, включно з Кримом, а також із Придністров’я, Південної Осетії та Абхазії; зобов’язання виплатити репарації жертвам агресії, засудити воєнних злочинців тощо.

Але цього ще недостатньо. Є така небезпечна російська скалка в Євросоюзі – мілітаризована Калінінградська область. Європейці цілком вправі вимагати в межах нової європейської безпеки її демілітаризації. А якщо росіяни відмовляться – пригрозити блокадою цього військового анклаву.

Путін розуміє лише мову сили. Він висуває свої ультиматуми. У відповідь Європа має висунути свої вимоги, а не обговорювати його ультиматуми. Тоді чергова російська провокація швидко втратить сенс.

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