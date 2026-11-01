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Чи запросить Трамп Зеленського на саміт G20: зʼявилася відповідь

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
1,6 т.
Чи запросить Трамп Зеленського на саміт G20: зʼявилася відповідь
Дональд Трамп під час однієї із зустрічей з Володимиром Зеленським. Ілюстративне фото

Наступний саміт лідерів G20 відбудеться 14-15 грудня цього року. Прийматимуть його  США, котрі цьогоріч головують у Групі двадцяти.

На саміт до Маямі може отримати запрошення й президент України Володимир Зеленський, його американський колега запевняє, що міг би надіслати таке запрошення попри погіршення стосунків між главами двох держав. Відповідь Трампа на запитання журналістів оприлюднили в офіційному акаунті Білого дому у мережі Х  Rapid Response 47.

Трамп не заперечує проти приїзду  Зеленського на саміт G20

Ставлення Трампа до ідеї запросити Зеленського на грудневий саміт у Маямі вдалося прояснити під час спілкування президента США з журналістами.

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У глави Білого дому представники медіа поцікавилися, чи запросить він Зеленського на саміт, куди вже запросив російського диктатора Володимира Путіна.

 "Я б... так, я б із задоволенням. Без проблем", – заявив у відповідь Трамп.

Як повідомляв OBOZ.UA, Дональд Трамп публічно накинувся на друга України Роберта Де Ніро, який закликав його "позбутися". 

Глава держави дозволив собі принижувати актора, назвав його "хворим і божевільним" і видав свою "компетентну" думку щодо "надзвичайно низького рівня  IQ" у Де Ніро.

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