Чи запросить Трамп Зеленського на саміт G20: зʼявилася відповідь

Наступний саміт лідерів G20 відбудеться 14-15 грудня цього року. Прийматимуть його США, котрі цьогоріч головують у Групі двадцяти.

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На саміт до Маямі може отримати запрошення й президент України Володимир Зеленський, його американський колега запевняє, що міг би надіслати таке запрошення попри погіршення стосунків між главами двох держав. Відповідь Трампа на запитання журналістів оприлюднили в офіційному акаунті Білого дому у мережі Х Rapid Response 47.

Трамп не заперечує проти приїзду Зеленського на саміт G20

Ставлення Трампа до ідеї запросити Зеленського на грудневий саміт у Маямі вдалося прояснити під час спілкування президента США з журналістами.

У глави Білого дому представники медіа поцікавилися, чи запросить він Зеленського на саміт, куди вже запросив російського диктатора Володимира Путіна.

"Я б... так, я б із задоволенням. Без проблем", – заявив у відповідь Трамп.

Як повідомляв OBOZ.UA, Дональд Трамп публічно накинувся на друга України Роберта Де Ніро, який закликав його "позбутися".

Глава держави дозволив собі принижувати актора, назвав його "хворим і божевільним" і видав свою "компетентну" думку щодо "надзвичайно низького рівня IQ" у Де Ніро.