"Чи є Україна союзником?" Міністр фінансів США тричі ухилився від відповіді. Відео

Міністр фінансів США Скотт Бессент тричі ухилився від прямої відповіді на запитання, чи є Україна союзником Сполучених Штатів Америки. Втім, він зазначив, що саме Київ, а не Москва, отримує військову підтримку від Вашингтона.

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Про відносини з Україною представник команди Дональда Трампа висловився в неділю, 18 жовтня, в ефірі NBCNews. Журналісти зазначили, що це інтерв'ю відбулося на тлі ескалації напруженості між американським президентом і його українським колегою Володимиром Зеленським.

За словами Бессента, США підтримують Україну трьома ключовими способами. Йдеться про розвідувальні дані, супутниковий інтернет Starlink і програму PURL – дозвіл іншим країнам НАТО купувати американську зброю для перепродажу український стороні.

"Ми надаємо три різні речі... Україні, тож саме це ви робите для союзника. Ми не надаємо цього Росії", – сказав очільник Мінфіну, коли його вдруге запитали, чи вважає Вашингтон Україну своїм союзником.

На третє запитання міністр просто відповів: "Я не державний секретар. Я не президент".

Також Бессент звинуватив Європу в недостатній підтримці Києва, нагадавши, що Зеленський просив у них системи ППО та ПРО Patriot. "У європейських членів НАТО їх достатньо. Чому вони не пропонують свої Patriot?" – сказав він.

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"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче покласти край цій війні, що вона має припинитися. А президент Зеленський сьогодні вранці представив хибну бінарну систему, що Україна має перемогти. Війна має закінчитися, і це станеться шляхом певного переговорного врегулювання. І Трамп працює над цим щодня", – заявив Бессент.

Як писав OBOZ.UA, 18 жовтня в інтерв'ю американському телеканалу NBC News Володимир Зеленський сказав, що сподівається, що Дональд Трамп перегляне своє ставлення до України та до Росії. На його думку, нинішній курс американського лідера є помилковим і не принесе користі ні Києву, ні Вашингтону.

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