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Чи може парламент перенести роботу у Львів: Стефанчук дав пояснення

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read1 хв
icon 21,1 т.
Чи може парламент перенести роботу у Львів: Стефанчук дав пояснення
Руслан Стефанчук заявив, що парламент продовжить працювати у Києві.
Джерело: Колаж OBOZ.UA/Getty/Facebоok/Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада не планує переносити свою роботу зі столиці до Львова. Парламент продовжить працювати у Києві, доки буде така можливість.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Інтерфакс-Україна. Він наголосив, що Верховна Рада працює в столиці від першого дня повномасштабної війни.

Де працюватиме Верховна Рада

Стефанчук заявив, що український парламент і надалі працюватиме у приміщенні на вулиці Грушевського, 5 у Києві. За його словами, змінювати місце роботи Верховної Ради поки не планують.

Чи може парламент перенести роботу у Львів: Стефанчук дав пояснення

Верхова Рада

Джерело: Getty

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"Український парламент працював з першого дня війни, і допоки буде така можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5. На цьому крапка", – сказав голова парламенту.

Стефанчук також закликав не поширювати міфи щодо можливого переїзду Верховної Ради до Львова.

Чи може парламент перенести роботу у Львів: Стефанчук дав пояснення

Руслан Стефанчук

Джерело: rada.gov.ua

Нагадаємо, у Верховній Раді облаштували альтернативну залу в підвальному приміщенні, де депутати зможуть продовжувати засідання та голосувати під час тривалих повітряних тривог. Водночас Руслан Стефанчук наголошував, що про евакуацію чи переїзд парламенту не йдеться – депутати продовжать працювати в Києві.

Як писав OBOZ.UA, Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань із 17 вересня до 13 жовтня. Водночас перерва не означатиме повного припинення роботи парламенту: у цей період депутати продовжать працювати в комітетах та брати участь в інших парламентських заходах.

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