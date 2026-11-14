Чи говоритимуть Трамп, Путін і Сі Цзіньпін про Україну: у Білому домі дали відповідь

Президент США Дональд Трамп під час майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном планує порушити питання скорочення ядерних озброєнь. Водночас у Вашингтоні не очікують, що переговори трьох лідерів стосуватимуться війни Росії проти України.

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Також Трамп не планує проводити окрему особисту зустріч із Путіним або обговорювати доступ України до супутникового зв'язку SpaceX. Про це повідомили представники адміністрації США під час розмови з журналістами Reuters.

Про що Трамп говоритиме з Путіним і Сі Цзіньпіном

Прессекретарка Білого дому Олівія Вейлс заявила, що американський президент порушить питання скорочення ядерної зброї у світі. За її словами, Трамп вважає поширення таких озброєнь вкрай небезпечним.

"Він обговорить скорочення ядерної зброї у світі, поширення якої, на думку президента Трампа, є вкрай небезпечним", – сказала Вейлс під час телефонної розмови з журналістами.

Зустріч має відбутися в четвер у Китаї на полях форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Шеньчжені. Трамп вирушить у чотириденну поїздку Азією в понеділок, яка також передбачає зупинку на Філіппінах.

За словами високопосадовця адміністрації США, Вашингтон не розраховує на досягнення будь-яких домовленостей щодо ядерної проблеми під час цієї зустрічі.

"Це складна тема для Китаю, але ми вважаємо, що Китаю настав час, так би мовити, сісти за стіл переговорів і почати вести дорослі розмови про дорослі речі", – заявив чиновник.

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Він додав, що зустріч може стати початком продуктивного діалогу в майбутньому.

Китай не хоче обговорювати ядерну зброю

Неодноразові заяви Трампа про намір присвятити зустріч трьох лідерів скороченню ядерних арсеналів викликали невдоволення Пекіна. Китай приймає саміт, основна увага якого зосереджена на торгівлі та комерції, і відкинув спроби обговорювати ядерну зброю разом із Росією та США.

Пекін протягом багатьох років відмовлявся від прямого діалогу з Вашингтоном щодо своєї ядерної програми. Китайська сторона вважає, що через значно більші арсенали Росія та Сполучені Штати мають вести такі переговори безпосередньо між собою.

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Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу, Росія має найбільшу кількість ядерних боєголовок, що зберігаються. На другому місці перебувають США, а на третьому – Китай.

Водночас цього року завершився термін дії нового Договору про скорочення стратегічних озброєнь між Сполученими Штатами та Росією. Наразі невідомо, чи готові Москва та Пекін розпочати діалог із Трампом щодо скорочення ядерних арсеналів.

Посольства Китаю та Росії у Вашингтоні не відразу відповіли на надіслані електронною поштою запити про коментарі.

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Чому Україну не планують обговорювати

За словами представника адміністрації США, Трамп також порушить питання війни США та Ізраїлю проти Ірану. Однак обговорення російської війни проти України до порядку денного зустрічі, як очікується, не входитиме.

"Останнім часом у нас було багато зустрічей із росіянами, але Китай насправді не є частиною цього процесу, тому обговорення України в рамках цих зустрічей є недоречним", – пояснило джерело.

Також американський президент не планує окремо зустрічатися з Путіним. Не очікується й обговорення доступу України до послуг супутникового зв'язку, які надає компанія SpaceX Ілона Маска.

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Сам Маск приєднається до Трампа під час поїздки до Китаю, однак не буде присутнім на зустрічі американського президента із Сі Цзіньпіном і Путіним.

Крім того, за словами чиновника, Трамп не планує зустрічатися під час азійського турне з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Нагадаємо, у Кремлі допустили можливість тристоронньої зустрічі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені 18–19 листопада. Однією з тем потенційних переговорів могло стати завершення війни в Україні.

Як писав OBOZ.UA, у Китаї прокоментували інформацію про можливу тристоронню зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Там заявили, що не мають інформації про можливу зустріч.