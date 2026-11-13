Чи буде гуманітарна місія для Костянтинівки: Лубінець дав відповідь

Українська сторона наразі не має інформації про підготовку гуманітарної місії в Костянтинівці Донецької області. Це місто навіть не розглядали серед потенційних населених пунктів для проведення такої операції.

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Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Омбудсман пояснив, що організація гуманітарної місії в Костянтинівці потребуватиме значного часу через складну безпекову ситуацію та інтенсивне мінування території.

Костянтинівку наразі не розглядають для гуманітарної місії

За словами Дмитра Лубінця, українській стороні наразі нічого невідомо про будь-які напрацювання щодо проведення гуманітарної місії в Костянтинівці. Місто навіть не фігурувало серед населених пунктів, які могли б стати місцем реалізації такої ініціативи.

"На сьогодні мені невідомо щодо напрацювання такої місії. Костянтинівка навіть не лунала серед потенційних населених пунктів, які ми могли б обговорювати для її реалізації", – сказав омбудсман.

Водночас як зазначив Лубінець, в його розпорядженні є інший список населених пунктів Херсонської області, щодо яких можна обговорювати проведення гуманітарної ініціативи.

На підготовку гуманітарної місії в Костянтинівці знадобляться місяці

Основною перешкодою для проведення гуманітарної місії в Костянтинівці є масштабне мінування території. За словами омбудсмана, воно відбувається практично щодня – до цього активно залучені російські військові.

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Через це будь-яка гуманітарна операція в місті потребуватиме попереднього забезпечення режиму тиші та проведення необхідних робіт із розмінування. Без виконання цих умов організувати безпечний доступ до міста буде неможливо.

Лубінець також наголосив, що п'яти днів недостатньо навіть теоретично для проведення необхідного розмінування Костянтинівки. За його оцінкою, підготовка може зайняти до кількох місяців.

"Але я не думаю, що п’ять днів – це термін, за який навіть теоретично не можна провести необхідне розмінування в Костянтинівці. Вважаю, що часу знадобиться значно більше. Від кількох тижнів до кількох місяців", – зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Головні історії дня

Нагадаємо, російський диктатор Путін на зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Москві 12 листопада запропонував організувати "гуманітарну місію" в Костянтинівці, за яку вже понад рік тривають бої. Він заявив, що Росія нібито контролює Костянтинівку і готова створити безпечні умови для евакуації.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Офісі президента України відреагували на цинічну "ініціативу" Путіна організувати так звану "гуманітарну місію" в Костянтинівці та провести її за досвідом окупованих Олешок. У Зеленського нагадали, що російська сторона вже використовувала гуманітарну операцію в Олешках як прикриття для введення техніки в місто. Тапер Путін хоче використати "гуманітарну місію" в Костянтинівці для ротації своїх військ та перекидання військової техніки, повторивши олешківський сценарій.