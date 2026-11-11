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Микола Томенко
Микола Томенко

Український політик

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Новини політики / Думки
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Блог |

Чому зрадники, злодії та подвійні громадяни досі народні депутати України?

Чому зрадники, злодії та подвійні громадяни досі народні депутати України?
Олександр Куницький. Джерело: Alexander Kunitsky / Facebook

Таки правду кажуть люди, що більш ГАНЕБНОГО складу Верховної Ради України у нас ще ніколи не було.

На підтвердження цього свідчить і черговий факт:

сумновідомий депутат від "Слуги народу" Куницький, який запамʼятався проросійською позицією, скандалами з колегами і поліцією, корупційними звʼязками з бізнесом та громадянством Ізраїлю…після 2 років ПЕРЕБУВАННЯ за межами країни, знову…голосує у Верховній Раді.

Чому зрадники, злодії та подвійні громадяни досі народні депутати України?

Джерело: Фейсбук Миколи Томенка

Ви запитаєте: а так можна було?

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Відповідаю – можна, якщо у ВРУ переважно парламентські імпотенти, невігласи і заробітчани.

Адже за 2 роки проживання за кордоном вони не спромоглися не лише позбавити Куницького мандата, а навіть не виключили зі складу, тільки не смійтеся, Комітету з правоохоронної діяльності.

Нагадаю, що 81 стаття Конституції України дає цілу низку підстав для очищення парламенту від слуг путіна, колаборантів, втікачів закордон та носіїв незаконного множинного громадянства.

Було б лише бажання та парламентська воля і відповідальність.

Чому зрадники, злодії та подвійні громадяни досі народні депутати України?

Джерело: Фейсбук Миколи Томенка

У випадку з Куницьким доречно було б застосовувати, щонайменше, дві підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата:

– виїзд на постійне проживання за межі України;

– визнання його судом… безвісно відсутнім.

У першому випадку було достатньо голосування у ВРУ, у другому – звернення керівництва Ради до суду про визнання цього депутата-втікача безвісно відсутнім. (Згідно приписів ЦПК відсутність людини протягом року на місці роботи та проживання є достатньою підставою для визнання його "безвісно відсутнім").

Подібним чином треба було б діяти й по відношенню до фаната путіна-кіріла й досі, прости Господи, народного депутата України від "Слуги народу" Дмитрука, який втік за кордон вже більше як 2 роки тому.

Чому зрадники, злодії та подвійні громадяни досі народні депутати України?

Джерело: Фейсбук Миколи Томенка

Більшість депутатів колишньої партії путіна-медведчука ОПЗЖ, яку Верховний суд визнав проросійською та заборонив її діяльність, теж підпадали під дії вищезгаданих норм або ж мали звинувачення у державній зраді.

Проте ставши де-факто складовою пропрезидентської коаліції у ВРУ, жодну справу щодо них так і не довели до кінця. Мандати втратили лише кілька депутатів і то, після написання заяв про складання своїх депутатських повноважень.

Ще цинічніша ситуація із майже 4 тисячами депутатів місцевих рад від ЗАБОРОНЕНИХ партій медведчука-сальдо-шарія…

Тут обіцянку владних депутатів та внесений Урядом відповідний законопроєкт ще у 2022 року ЗАХОВАЛИ під килим договорняків і забули назавжди.

Чому зрадники, злодії та подвійні громадяни досі народні депутати України?

Джерело: Фейсбук Миколи Томенка

Більш за те, дружненько влада і типу опозиція проголосували за узаконення НЕконституційного множинного громадянства, щоб підстрахувати свою багату старість у країнах, де проживають їхні діти й куди вони десятиріччями інвестують "чесно" зароблені гроші з бюджету України.

От чому я вимагаю ЗАБОРОНИТИ брати участь у виборах ВСІХ рівнів депутатам і посадовцям, які обіймали свої посади 2 терміни поспіль або 10 років.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Миколи Томенка
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