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Чому Україна досі не призначила нового посла в США: Сибіга прояснив ситуацію

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
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Чому Україна досі не призначила нового посла в США: Сибіга прояснив ситуацію
Андрій Сибіга. Джерело: Getty Images

Пошук нового посла України у Сполучених Штатах триває, оскільки кілька сильних кандидатів, яким пропонували цю посаду, відмовилися від призначення. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що результати виборів у США жодним чином не впливають на процес добору дипломата: визначальними є професійні та особисті якості претендента. Водночас відсутність постійного керівника не позначилася на роботі українського посольства – дипломатична установа продовжує виконувати свої функції.

Про це Сибіга розповів в інтерв’ю програмі "Амбасадори" в ефірі Українського радіо. За його словами, знайти гідного кандидата на посаду посла у США непросто, однак дипломатичне представництво продовжує працювати під керівництвом тимчасового повіреного у справах.

Чому призначення нового посла затягується

Сибіга пояснив, що пошук кандидатури на посаду посла у США залишається відкритим питанням. За його словами, йдеться про одну з найвідповідальніших дипломатичних посад, тому до вибору претендента висувають високі вимоги.

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Міністр окремо спростував припущення, що на процес призначення впливають результати американських виборів. Він наголосив: політична кон’юнктура у США не є визначальним чинником, а ключове значення мають професійні та особисті якості майбутнього посла.

"Президент уже говорив про це публічно. Кілька людей, справді сильних кандидатів, яким пропонували цю посаду, відмовилися. Тому поки що це питання залишається відкритим", – зазначив Сибіга.

Таким чином, наразі МЗС продовжує пошук претендента, який відповідатиме вимогам до представника України у Вашингтоні. Конкретних термінів призначення нового посла міністр не назвав.

Як працює українське посольство без постійного керівника

Відсутність призначеного посла не означає, що робота дипломатичного представництва призупинена. За словами Сибіги, у США визначено тимчасового повіреного у справах, а професійний штат посольства продовжує працювати у звичайному режимі.

Міністр наголосив, що українська дипломатична присутність у Сполучених Штатах не обмежується посольством у Вашингтоні. На території країни також працюють генеральні консульства, які виконують дипломатичні та консульські функції.

"У нас працює дуже професійний штат посольства України у США. На території США є багато наших генеральних консульств, і зараз ми, до речі, будемо посилювати штат цих установ", – сказав Сибіга.

Отже, за відсутності постійного посла поточну роботу забезпечують тимчасовий повірений і дипломати, які вже працюють у представництві. Водночас МЗС планує збільшити кадрові можливості консульських установ.

МЗС планує посилити консульську службу у США

Окрему увагу Сибіга приділив роботі консульської служби. Він назвав цей напрям одним із пріоритетних для міністерства та повідомив, що найближчим часом відомство планує завершити призначення керівників консульських установ за кордоном.

Зокрема, Україна має призначити генерального консула в Нью-Йорку. Міністр пояснив, що ця посада має особливе значення через велику кількість українських делегацій, які відвідують місто, а також чисельність української громади.

За його словами, посилення консульської присутності має допомогти ефективніше працювати з українцями у США та забезпечувати належний рівень дипломатичного й консульського обслуговування.

Таким чином, паралельно з пошуком нового посла МЗС працює над зміцненням кадрового складу дипломатичних і консульських установ у Сполучених Штатах.

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