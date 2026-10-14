Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись

Блог

Валерій Пекар
Валерій Пекар

Співзасновник Громадянської платформи "Нова Країна"

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
icon 1,6 т.
Блог |

Чому Трамп боїться тиснути на Кремль

Чому Трамп боїться тиснути на Кремль
Політика Дональда Трампа послаблює позиції США на міжнародній арені. Джерело: Getty

1. Трампу треба якомога швидше завершити війну, щоб мати лаври миротворця.

2. Щоб завершити війну, треба тиснути на обидві сторони.

3. Тиснути на росію Америці немає чим, та й страшно, що росія може тоді розвалитися від шоку.

4. Тиснути на Україну є чим, тож треба тиснути вдвічі сильніше. Фактично це примус до капітуляції.

5. На додачу, світовий досвід мирних угод каже, що треба тиснути на слабшого, щоб він прийняв умови сильнішого, бо тиск на сильнішого не переконає його припинити.

Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 6,0 т.
Україну обрали членом Ради ООН з прав людини на три наступні роки: що це означає
icon 6,0 т.
Україну обрали членом Ради ООН з прав людини на три наступні роки: що це означає
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 31,7 т.
"Будуть хороші рішення на цьому тижні": Зеленський озвучив амбітну мету щодо переговорних кластерів ЄС для України. Відео
icon 31,7 т.
"Будуть хороші рішення на цьому тижні": Зеленський озвучив амбітну мету щодо переговорних кластерів ЄС для України. Відео
Євген МагдаЄвген Магда
icon 27,6 т.
Українська санкційна діалектика: про Фрідмана та "Київстар"
icon 27,6 т.
Українська санкційна діалектика: про Фрідмана та "Київстар"

6. А з точки зору Трампа, сильнішою є росія не лише тому, що там розмір і ресурси, а й тому, що там сильна влада, а не ненависна демократія.

Щось подібне я писав півтора роки тому, коли переважна більшість оглядачів стверджувала, що "Трамп прийде, порядок наведе", ігноруючи довгі тренди американо-російських стосунків та антиєвропейські настрої трампівських виборців.

З того часу певні речі змінилися. Страх перед розвалом росії в Америці ще збільшився, а інструментів тиску на неї стало ще менше (поцікавтеся, що передусім ліквідував Маск на посаді керівника DOGE). Водночас європейці змогли замістити переважну частину американської допомоги, а російська загроза Європі стала набагато реальнішою.

Тобто ми маємо ту саму картину, що й півтора роки тому, лише окреслену більш виразно.

Але за ці півтора роки всі втомилися. Оце й робить різницю.

Водночас варіантів у нас небагато. Угода на умовах Путіна, включаючи демілітаризацію, "денацифікацію" та передачу Запоріжжя й Херсону. Чи пошук ще глибшого порозуміння з європейцями, щоб вистояти.

До виборів у США залишилося небагато. Після виборів американці сфокусуються на внутрішніх чварах і принаймні не робитимуть нічого поганого.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Валерия Пекаря
Схожі теми
Війна в УкраїніВибори в СШАполітикаРосіяЄвропаДональд ТрампДональд ТрампВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись