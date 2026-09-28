Зеленський попросив Трампа під час переговорів із Сі Цзіньпіном порушити питання російсько-української війни і спробувати залучити Китай до її завершення. Логіка зрозуміла: сьогодні навряд чи хтось у світі має більше економічного впливу на Росію, ніж Пекін.

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Але є просте питання: чому ми вирішили, що Сі Цзіньпіну взагалі вигідно зупиняти війну, на якій Китай уже заробив десятки мільярдів доларів і отримав майже ідеальну для себе Росію?

За роки великої війни Москва втратила значну частину західних ринків, технологій та інвестицій і була змушена розвернути економіку на Схід. Китай отримав величезного постачальника сировини, який тепер має значно менше можливостей торгуватися, і водночас величезний ринок для власних товарів та технологій.

Наскільки це вигідно Пекіну, нещодавно фактично розповів сам очільник "Роснефти" Ігор Сєчин – чи то через дурість, чи то з якимось прихованим підтекстом. За його словами, з 2022 року Китай лише завдяки вигіднішій ціні російської нафти отримав близько $27 млрд економічного ефекту. Перекладаючи з мови Сєчина на людську: Росія втратила значну частину західного ринку і тепер змушена продавати нафту Китаю дешевше за ринкову альтернативу. Китай купує дешевше – і тільки на різниці в ціні на нафту зекономив майже $30 млрд.

А є ще дешевший російський газ, інша сировина та товари. Якщо все це скласти, то, за моєю оцінкою, лише на економії Китай уже заробив на російській залежності понад $50 млрд.

Причому Китай не збирається зупинятися. Лише в серпні імпорт російської нафти до Китаю зріс більш ніж на 41% у річному вимірі. І це дуже показовий момент: поки Захід намагається скоротити нафтові доходи Кремля і змусити Путіна закінчити війну, Китай користується ситуацією і нарощує закупівлі російських енергоресурсів. Не тому, що Сі любить Путіна. Просто Росія зараз продає Китаю те, що йому потрібно, на дуже вигідних умовах.

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І це тільки гроші. Набагато важливіше те, що після 2022 року величезна частина російської економіки почала переходити на китайські рейки. Пішли західні автомобільні концерни – їхнє місце зайняли китайські. Зник доступ до частини західного обладнання – Росія переходить на китайські аналоги. Західних постачальників замінюють китайські, у зовнішній торгівлі різко зросла роль юаня, а енергетичні потоки дедалі сильніше переорієнтовуються на Китай.

Тобто Пекін отримав значно більше, ніж дешеві нафту і газ. Він отримав величезну сусідню економіку, яка дедалі сильніше залежить від китайського ринку, грошей, товарів, обладнання і технологій. І ось це вже справжня стратегічна перемога Піднебесної, яка значно дорожча за будь-які $50 млрд.

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Тому Китаю не обов’язково потрібна перемога Росії. Китаю потрібна залежна Росія. Надто сильна Росія Пекіну не потрібна. Але й Росія, яка завтра закінчить війну, відновить економічні відносини з Європою, поверне частину західних ринків, грошей і технологій та знову отримає альтернативу Китаю, – теж не найкращий для Пекіна сценарій.

Нинішня Росія набагато зручніша: достатньо сильна, щоб воювати з Україною, лякати Європу і відволікати ресурси США, але достатньо слабка та ізольована, щоб продавати Китаю ресурси зі знижками, купувати китайські товари і дедалі глибше залазити в економічну залежність від Пекіна.

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Тому питання не в тому, чи може Сі натиснути на Путіна. Звичайно, може. Питання в іншому: навіщо йому це робити?

І тут з’являється Трамп. Йому дуже потрібен прогрес у мирних переговорах до проміжних виборів у листопаді. Рейтинги просіли, республіканці мають проблеми, а війна з Іраном замість швидкої перемоги принесла Білому дому ще одну кризу. Тому успіх у переговорах щодо України став би для Трампа дуже потрібним політичним результатом. Саме звідси його спроба домовитися із Сі та залучити Китай до тиску на Москву.

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Проблема в тому, що Трамп фактично просить Сі допомогти зруйнувати конструкцію, яка самому Китаю надзвичайно вигідна. Тому, якщо китайський лідер і погодиться серйозно натиснути на Путіна, то точно не за красиву фотографію і подяку за внесок у мир.

Китай торгуватиметься. І його ціна може взагалі не стосуватися України. Тарифи, технологічні обмеження, електромобілі, інвестиції, доступ китайських компаній до американського та європейського ринків – саме тут Пекін може вимагати плату за свою "миротворчість". Китаю це вигідно лише в тому випадку, якщо він зможе виторгувати серйозні економічні преференції в ЄС, щоб спокійно доїти "жирну" й, на жаль, геройську лише на словах Європу, залякуючи психопатом Путіним.

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І це майже ідеальна схема для Пекіна. Росія спочатку приносить Китаю дешеві ресурси, величезний ринок і технологічну залежність, а потім ця сама Росія лякає Європу настільки, що китайський вплив на Кремль сам перетворюється на товар. Тобто Китай може заробити на Росії двічі: спочатку на її слабкості, а потім – на здатності цю слабку Росію контролювати.

Саме тому з Китаєм Україні потрібно говорити, але без ілюзій. Пекін не буде допомагати нам тому, що раптом вирішив відновити справедливість. Китай уже отримав від цієї війни понад $50 млрд лише прямої економії, величезний російський ринок і значно залежнішу від себе Росію.

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Якщо одного дня Сі Цзіньпін вирішить, що війну справді час закінчувати, це означатиме лише одне: Пекін вирішив, що на мирі вже можна заробити більше, ніж на війні. І тоді головним питанням буде не те, як Сі переконав Путіна, а який рахунок Китай виставив Заходу.

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