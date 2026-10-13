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Блог

Богдана Чілікіна
Богдана Чілікіна

Художниця

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
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Блог |

Чому планетою керують діди? Це не ейджизм, а здоровий глузд

Чому планетою керують діди? Це не ейджизм, а здоровий глузд
Політична сатира. Оммаж на роботу Дмитра Врубеля "Братський поцілунок" (1990). Створено за допомогою ШІ

Чому коли ти керуєш звичайним пасажирським літаком, ти обов’язково йдеш на пенсію? Бо це небезпечно для людей! Бо є вікові зміни, уповільнення реакції, хвороби та ризики для здоров’я. І це абсолютно нормально.

Я жодного разу не страждаю ейджизмом, але як так виходить, що планетою керують діди?

Ну як можна, подивившись будь-яке виступ чи інтерв’ю Трампа або Путіна, бути впевненим, що у них немає вікових проблем із головою? І вони керують не літаком на 200 пасажирів, а мільйонними країнами та долями всього людства. Тим більше, коли в їхніх руках перебуває ядерна кнопка!

Це ж абсолютне божевілля: людина з віковими дегенеративними змінами мозку, яка вже не здатна мислити так само ясно, як у 40 років, має одноосібний доступ до зброї, здатної знищити цивілізацію за лічені хвилини.

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Ці діди вже нічим у своєму житті не ризикують. У них немає майбутнього, яке потрібно берегти. У них залишилася тільки одна дурнувата ціль – будь-яким чином увійти в історію, поклавши за собою тисячі й мільйони людських життів. Вони більше не думають про те, що буде після них.

Вибачте, але я дуже сподіваюся, що людство нарешті дійде до розуміння: у президентів обов’язково має бути обмеження за віком. У всіх професіях є пенсія. І не треба наводити мені якісь поодинокі винятки. Ці ризики просто того не варті – жодна людина в 70 чи 80 років не може мислити так само тверезо, критично й ясно, як у 40.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Богдани Чілікіної
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