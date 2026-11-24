Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте (23.11.2026): тепер-то ми розуміємо, якої помилки припустилися у 2008 р., не підтримавши ініціативу США щодо прийому України до НАТО…

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Сльози заважають говорити.

Прямо як Білл Клінтон, який розкаявся у відібранні ядерної зброї в України.

Але тепер-то Німеччина підтримує якнайшвидший і безумовний прийом України до Альянсу?! Ні? Як це ні?! А що???

Розберімося, бо словесні вихори навколо НАТО добряче дратують…

9-22 листопада в Польщі на полігоні Нова-Демба відбувалися навчання під егідою Франції та Британії за участю військовослужбовців із 11 країн.

Відпрацьовувалося розгортання багатонаціональних сил, які мають бути розміщені на території України та забезпечувати підтримання миру після врегулювання війни Росії проти України.

Позиція Росії: жодних іноземних військ на території України.

19 листопада в Берліні відбувається зустріч лідерів "коаліції охочих".

20 листопада Росія навмисно атакує територію Польщі трьома крилатими ракетами Х-101.

Контекст гранично ясний: росіяни хочуть подивитися на дії "охочих" і НАТО просто під час навчань. Що може бути наочнішим?

Уже відомо, що Польща мала намір запросити консультації в межах 4-ї статті Північноатлантичного договору. Вона активується в разі загроз безпеці, незалежності тощо. Готовність зібратися на консультації – це демонстрація єдності.

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За даними видання Bild, Німеччина … відмовила Польщу від застосування 4-ї статті. Мовляв, часте використання цього інструмента призведе до його девальвації.

По суті, це відмовка в дусі: "ракети в Польщі не збили шведи через погану погоду". Адже що може бути загрозливішим за ракетну атаку? І коли, як не в такому випадку, задіяти 4-ту статтю?

Росіяни (і не лише вони) побачили те, що хотіли: НАТО залишається політичним блоком, він може бути ефективним на довгій дистанції як координатор і провідник реформ. Але в разі стрімкого збройного конфлікту НАТО як інституція в нинішньому вигляді не допоможе.

Головні історії дня

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже деякий час продукує якийсь дивний набір слів у дусі "Україні можуть надати гарантії, подібні до 5-ї статті НАТО". Цю риторику європейські лідери не відкидають.

Чому? Тому що вона їм нічим не загрожує і допомагає створювати певну ілюзію позитивного порядку денного.

Позиція Росії: ніякого НАТО, псевдоНАТО, квазіНАТО та інших синонімів. Жодної колективної оборони за участю України.

Далі – більше. Кушнер каже: Трамп загалом згоден забезпечити Україні такі гарантії, але за умови, що ймовірність їх застосування буде мізерно малою. Тобто йдеться про якісь унікальні, ексклюзивні гарантії. Про страховку, яка діє завжди, крім страхових випадків.

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На кого це розраховано?...

Нагадаю, що історія з гарантіями тягнеться з весни 2022 року. Причина, через яку тема зовнішніх гарантій застопорилася, – немає гарантів.

Адже гарантії передбачають готовність вступити у війну з Росією заради України. Охочих навіть гіпотетично немає.

Єдина сила, готова воювати з Росією, – це український народ і його Сили оборони.

Відповідно, реальні гарантії передбачають відповідь на два запитання:

1) Як конкретно зміцнюються Сили оборони України в період врегулювання і після нього?

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2) Яку безпосередню участь інших країн їхніми власними силами та засобами можна додати зверху в разі нової війни?

Треба забанити галюцинації товариша Кушнера, наче їх немає, адже вони – порожнеча, і записувати в стовпчик.

Будь-які обіцянки гарантувати гіпотетичний вступ до НАТО колись потім в обмін на реальні поступки зараз – це обман. Адже голосують 30+ національних суверенних парламентів. Згадайте епопею зі Швецією.

Подивімося: є офіційне запрошення розпочати переговори про вступ до НАТО? Ні? А що є? Обнадійливі заяви? Заклик реанімувати дискусію?

Німеччина в плані допомоги реально робить більше за всіх. Тому треба з розумінням поставитися до політичних заяв канцлера Мерца.

Але обговорювати потрібно не їх, а конкретні кроки, гроші, зброю.

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