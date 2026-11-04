Виборці ліквідували моновладу президента за два роки.

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Чому Америка була та залишиться великою державою? Тому що сама конструкція влади там спрямована на постійні швидкі зміни. Вибори у парламент кожні два роки та президента кожні чотири не дозволяють зберігати владу людям, які показують низький інтелект та розхитують державу.

Головний урок для України – щоб позбутись невігласів у владі, щоб виживати та робити швидкі зміни треба у першу чергу змінювати систему виборів в Україні, і скоротити виборчі цикли за зразком США. Кожні два роки оновлення складу парламенту на 50%, кожні чотири роки вибори президента.

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