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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов

Журналіст і військовий експерт

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Новини політики / Думки
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Блог |

Чому Америка була та залишиться великою державою і про головний урок для України

Чому Америка була та залишиться великою державою і про головний урок для України
Палата представників США. Ілюстративне фото. Джерело: House of Representatives

Виборці ліквідували моновладу президента за два роки.

Чому Америка була та залишиться великою державою? Тому що сама конструкція влади там спрямована на постійні швидкі зміни. Вибори у парламент кожні два роки та президента кожні чотири не дозволяють зберігати владу людям, які показують низький інтелект та розхитують державу.

Головний урок для України – щоб позбутись невігласів у владі, щоб виживати та робити швидкі зміни треба у першу чергу змінювати систему виборів в Україні, і скоротити виборчі цикли за зразком США. Кожні два роки оновлення складу парламенту на 50%, кожні чотири роки вибори президента.

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Джерело:Фейсбук Юрія Бутусова
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