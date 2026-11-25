Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер розкрив деталі переговорів із Росією. Він вважає, що повоєнні угоди як для України, так і для РФ допоможуть їм дійти згоди щодо гострого питання території.

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При цьому Кушнер не відкидає можливості України вступити до НАТО. Про це він сказав в інтерв’ю для подкасту Матіасом Депфнером, генеральним директором медіахолдингу Axel Springer, пише The Telegraph.

Наразі, за його словами, територіальне питання зайшло в глухий кут. Такого висновку Кушнер і Стів Віткофф дійшли після багатогодинних розмов із Путіним та російською делегацією.

"Я вважаю, що як тільки нам вдасться визначити ці повоєнні відносини, питання території стане набагато легшим для вирішення, оскільки зараз немає можливості подолати цю останню перешкоду", – сказав Кушнер.

Про переговори

Представник Трампа високо оцінив російську переговорну делегацію. Зокрема, він високо оцінив "фантастичного" Юрія Ушакова, радника глави РФ з питань національної безпеки, та Кирила Дмитрієва, його посланця у США, назвавши того "своїм неймовірним другом".

Також Кушнер назвав диктатора Володимира Путіна "гросмейстером політики".

"Під час зустрічей президент Путін дуже організований. Комусь може подобатися те, що він зробив, комусь – ні, але він, безперечно, великий майстер політики. Він – історична постать. Він завжди дуже, дуже добре підготовлений. Він дуже вдумливий. Під час наших розмов він робить багато нотаток, а потім дуже конкретно викладає свою позицію", – сказав він.

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За словами переговірника, диктатор "має дуже глибоке розуміння" тих питань, щодо яких ведуться обговорення.

"Він має щодо них дуже чіткі погляди. На мою думку, він не лише прагне миру, а й хоче спробувати змінити відносини з Америкою, і він справді хоче спробувати з’ясувати, чи, можливо, є шлях до нового початку", – вважає Кушнер.

При цьому він наголосив, що є "посередником", який ретельно врівноважує інтереси "двох сторін, які мають різні погляди на те, як покласти край війні".

Про Україну і НАТО

На думку Кушнера, станом на зараз членство України в НАТО залишається можливим.

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"Усе завжди можливо, і ми залишимо обом сторонам можливість знайти рішення", – так він відповів на запитання щодо перспектив нашого членства в Альянсі.

Нещодавні переговори між США та Україною були зосереджені на можливості створення для України системи, подібної до статті 5, яка відповідала б зобов’язанню НАТО, згідно з яким напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх.

Однак президент Володимир Зеленський висловив незадоволення тим, що не отримав жодної конкретної інформації щодо цих пропозицій, які, на думку Кушнера, були "в принципі схвалені Путіним". У Києві хочуть знати, чи означатиме ця обіцянка розміщення американських військ в Україні, що, як публічно заявляла Москва, є неприйнятним.

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"Формулювання статті 5 є золотим стандартом, і якщо ви зможете домогтися цього від інших країн, навіть не будучи членом НАТО, це буде досить суттєвим досягненням. Тож, з точки зору України, я думаю, вони просять більшої конкретності, але ми не зможемо надати більше конкретики, ніж те, що вже існує в НАТО і що держави-члени отримують одна від одної в цьому плані", – сказав Кушнер.

Депфнер також запитав його, чи захистив би Україну від війни вступ до Північноатлантичного альянсу у 2008 році, якби тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не була проти.

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"Можливо. Але також можливо, що це, навпаки, прискорило б початок війни – і вона могла б спалахнути ще десять чи двадцять років тому", – відповів посланець Трампа.

На його думку, до нинішньої війни РФ проти України "призвела низка непорозумінь, хибних рішень і прорахунків, яких протягом багатьох років припускалися різні лідери".

"Ми вже не можемо нічого змінити, але можемо спробувати зробити з цього висновки", – резюмував Кушнер.

Як повідомляв OBOZ.UA, Джаред Кушнер заявив, що намагається діяти в інтересах Києва та сприяти встановленню миру. За його словами, він також докладав зусиль, аби переконати американського лідера Дональда Трампа припинити критикувати президента України Володимира Зеленського.