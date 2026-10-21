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"Чіткий посил": Китай назвав умову завершення війни в Україні

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
26,3 т.
"Чіткий посил": Китай назвав умову завершення війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Джерело: МЗС Китаю.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що для врегулювання війни в Україні та інших міжнародних конфліктів необхідні комунікація, взаємні поступки й відновлення довіри. Пекін продовжить докладати зусиль для досягнення миру та готовий відігравати відповідну роль у подоланні міжнародних криз.

Про це Ван Ї сказав під час спільної пресконференції з міністеркою закордонних справ Болгарії Надією Нейнскі. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Китаю.

Ван Ї підбив підсумки євразійського турне, під час якого відвідав Азербайджан, Хорватію, Чорногорію та Болгарію, а також узяв участь у саміті Наради з взаємодії та заходів довіри в Азії як спеціальний представник голови КНР Сі Цзіньпіна.

Однією з головних тем його виступу стало врегулювання міжнародних конфліктів. Світ стикається з дефіцитом довіри, який ускладнює пошук рішень для криз, зокрема війни в Україні та бойових дій на Близькому Сході.

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"Від української кризи до бойових дій на Близькому Сході для врегулювання конфліктів потрібна довіра, а для побудови довіри необхідна комунікація", – заявив Ван Ї.

Під час міжнародних зустрічей китайська сторона передавала партнерам чіткий сигнал: необхідно зберігати впевненість, послідовно працювати над миром, проводити переговори, шукати взаєморозуміння та відновлювати довіру.

''Чіткий посил'': Китай назвав умову завершення війни в Україні

Ван Ї разом з міністеркою закордонних справ Болгарії Надією Нейнскі. Джерело: МЗС Китаю.

"Китай завжди стоятиме на правильному боці історії, виконуватиме відповідальну роль великої держави в подоланні дефіциту довіри та врегулюванні криз і конфліктів", – наголосив глава китайського МЗС.

Окремо Ван Ї заявив про зацікавленість Пекіна в розвитку відносин із європейськими країнами. Китай виступає за міжнародні відносини, побудовані на партнерстві, а не протистоянні, та підтримує багатосторонній підхід до розв’язання глобальних проблем.

"Зовнішня політика Китаю – це партнерство без союзництва, діалог без конфронтації", – сказав дипломат.

''Чіткий посил'': Китай назвав умову завершення війни в Україні

Спільна пресконференція. Джерело: МЗС Китаю.

Також розглядається можливість подальшого розвитку торговельно-економічної співпраці між Китаєм та Європейським Союзом. Нещодавні позитивні зрушення в торговельних та інвестиційних консультаціях свідчать, що сторони можуть врегульовувати розбіжності шляхом діалогу.

Китайський міністр висловив готовність поглиблювати співпрацю з європейськими державами, зокрема в межах ініціативи "Один пояс, один шлях", а також у сферах штучного інтелекту, зеленої трансформації, інфраструктури та інвестицій.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що омріяної російським диктатором Володимиром Путіним "Ялти-3" не буде. У поділі Європи на сфери впливу РФ та США не зацікавлений Китай, адже європейський ринок дуже важливий для Пекіну.

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