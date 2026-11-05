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"Черги на замовлення на 10–20 років": Зеленський на прикладі IRIS-T пояснив, чому Німеччині вигідно надати Україні ракети Taurus

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
57
"Черги на замовлення на 10–20 років": Зеленський на прикладі IRIS-T пояснив, чому Німеччині вигідно надати Україні ракети Taurus
Крилата ракета великої дальності Taurus KEPD 350 класу "повітря – земля"

Президент України Володимир Зеленський пояснив, яку користь Німеччина може отримати від передавання Києву далекобійних ракет Taurus. Як приклад він навів систему протиповітряної оборони IRIS-T, яку Україна використовує для захисту від російських атак.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю ZDF. Він наголосив, що застосування німецького озброєння в умовах реальної війни допомагає виробникам виявляти й усувати його недоліки, а також підвищує цінність їхньої продукції.

Зеленський назвав питання Taurus чутливим і водночас відповів критикам, які запитують, що Україна робить для країн, які надають їй допомогу.

За словами президента, бойовий досвід України допоміг IRIS-T стати одним із найвідоміших і найбільш затребуваних комплексів ППО у світі. Він зауважив, що такі засоби захисту необхідні українцям, але їх використання водночас відкриває нові можливості для оборонної промисловості Німеччини.

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"Ми зробили з IRIS-T бренд номер один у світі після Patriot, які антибалістичні. Зараз ця система коштує від 600 тисяч до десь мільйона–півтора. Також вони підтягнули всі проблемні питання, тому що тільки в реальній війні ви можете дійсно позбутися слабких місць того чи іншого захисту. У Німеччини черги на замовлення на 10-20 років. Вартість ракети зросла в рази, в десятки разів", – заявив Зеленський.

Після того, як США не змогли надавати Києву антибалістичні ракети для ППО, в України залишається лише один вихід – знищувати російські пускові установки, зазначив глава держави.

"Вони зробили цілі майданчики і вбивають нас, а ми не можемо захиститися. Це не цивільні об'єкти, не інфраструктура, не енергетика. Ось тому ми дуже хотіли замовити Taurus. Не просто замовити, а знову-таки також тестувати їх. Це вигідно обом сторонам", – сказав Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер закликав канцлера Фрідріха Мерца не відкладати рішення про передавання Україні далекобійних Taurus. Він нагадав, що Німеччина мала надати це озброєння ще два-три роки тому, а тепер могла б принаймні розпочати підготовку українських військових до роботи з ним.

На думку Кізеветтера, Taurus розширили б можливості українських захисників у боротьбі з російськими військами, зокрема дали б змогу уражати бункери, підземні виробничі об'єкти та пункти управління. Депутат також вважає, що Берлін міг би збільшити виробництво такого озброєння та дозволити іншим країнам, готовим передати його Києву, зробити це.

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