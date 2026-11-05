"Черги на замовлення на 10–20 років": Зеленський на прикладі IRIS-T пояснив, чому Німеччині вигідно надати Україні ракети Taurus

Президент України Володимир Зеленський пояснив, яку користь Німеччина може отримати від передавання Києву далекобійних ракет Taurus. Як приклад він навів систему протиповітряної оборони IRIS-T, яку Україна використовує для захисту від російських атак.

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Про це глава держави заявив в інтерв'ю ZDF. Він наголосив, що застосування німецького озброєння в умовах реальної війни допомагає виробникам виявляти й усувати його недоліки, а також підвищує цінність їхньої продукції.

Зеленський назвав питання Taurus чутливим і водночас відповів критикам, які запитують, що Україна робить для країн, які надають їй допомогу.

За словами президента, бойовий досвід України допоміг IRIS-T стати одним із найвідоміших і найбільш затребуваних комплексів ППО у світі. Він зауважив, що такі засоби захисту необхідні українцям, але їх використання водночас відкриває нові можливості для оборонної промисловості Німеччини.

"Ми зробили з IRIS-T бренд номер один у світі після Patriot, які антибалістичні. Зараз ця система коштує від 600 тисяч до десь мільйона–півтора. Також вони підтягнули всі проблемні питання, тому що тільки в реальній війні ви можете дійсно позбутися слабких місць того чи іншого захисту. У Німеччини черги на замовлення на 10-20 років. Вартість ракети зросла в рази, в десятки разів", – заявив Зеленський.

Після того, як США не змогли надавати Києву антибалістичні ракети для ППО, в України залишається лише один вихід – знищувати російські пускові установки, зазначив глава держави.

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"Вони зробили цілі майданчики і вбивають нас, а ми не можемо захиститися. Це не цивільні об'єкти, не інфраструктура, не енергетика. Ось тому ми дуже хотіли замовити Taurus. Не просто замовити, а знову-таки також тестувати їх. Це вигідно обом сторонам", – сказав Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер закликав канцлера Фрідріха Мерца не відкладати рішення про передавання Україні далекобійних Taurus. Він нагадав, що Німеччина мала надати це озброєння ще два-три роки тому, а тепер могла б принаймні розпочати підготовку українських військових до роботи з ним.

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На думку Кізеветтера, Taurus розширили б можливості українських захисників у боротьбі з російськими військами, зокрема дали б змогу уражати бункери, підземні виробничі об'єкти та пункти управління. Депутат також вважає, що Берлін міг би збільшити виробництво такого озброєння та дозволити іншим країнам, готовим передати його Києву, зробити це.