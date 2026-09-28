Через ризики для даних українців владу закликали розглянути націоналізацію російської частки "Київстару"

Накопичення чутливої інформації про українців у групі "Київстару" зі збереженою російською економічною участю є загрозою нацбезпеці та потребує чіткої державної відповіді. Україна має розглянути стягнення в дохід держави або націоналізацію пакета, за яким стоять Фрідман та його партнери, поки чинні санкції залишають відповідні правові можливості.

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Про це повідомляється у розслідуванні Владислава Недашківського для БізнесЦензора.

Аргументом для дій автор називає розширення оператора далеко за межі мобільного зв’язку. Придбання Uklon, Helsi та Tabletki.ua зосередило в одній корпоративній групі бізнеси, що працюють з інформацією про пересування людей, медичні звернення й потребу в ліках.

Компанія вже описує взаємне залучення користувачів між своїми сервісами. Серед напрямів інтеграції Helsi та Tabletki.ua у звітності зазначені телемедицина, рецептурні замовлення і розширена аналітика даних. Саме поєднання цих можливостей із російським капіталом видання розглядає як безпекову проблему.

"У межах однієї екосистеми телеком-підрозділ обробляє білінг, платежі та місцезнаходження пристрою; Uklon – адреси й маршрути; Helsi – записи до лікарів і рецепти; Tabletki – пошук та бронювання ліків; Kyivstar TV – історію споживання контенту. Чи не забагато даних про українців концентруються в одному периметрі, до якого мають стосунок такі бенефіціари?", – наголошує автор.

За спостереженням журналіста, "Київстар" відтворює модель LetterOne: навколо телекомунікаційного бізнесу збираються медичні, технологічні та інші повсякденні послуги. Українська аудиторія й грошові потоки підтримують придбання нових активів, збільшуючи потенційну вартість закордонного холдингу.

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Економічна участь у ньому через LetterOne та VEON залишається за Михайлом Фрідманом, Петром Авєном і Андрієм Косоговим. Санкції проти співвласників не означають, що їхні частки перейшли державі або були продані незалежним інвесторам.

"Замороження – не дерусифікація", – підкреслює автор.

Він зіставляє ситуацію з рішеннями України щодо інших активів цього кола власників. У липні 2023 року держава націоналізувала Sense Bank. У вересні 2024-го Мін’юст подав позов до ВАКС про стягнення активів IDS Ukraine та інших активів російських бізнесменів.

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У випадку "Київстару" відбулося скасування обмежень: 29 листопада 2024 року суд зняв арешт корпоративних прав, накладений у справі Фрідмана. Порівнянного позову щодо пакета, пов’язаного з російськими співвласниками групи, за даними видання, Мін’юст не подавав.

Автор ставить питання, чому держава застосовує інструменти вилучення активів у банківському та інших секторах, але не визначила рішення для оператора, чия стратегічна роль зростає разом з обсягом інформації про громадян.

Додатковим приводом діяти він називає виключення Фрідмана із санкційного списку ЄС 22 вересня. Українські, американські та британські обмеження залишаються чинними, тому автоматичного відновлення всіх корпоративних прав не відбулося.

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Однак, за оцінкою журналіста, відкладати рішення до можливого повернення цих прав означає реагувати вже після зміни обставин. РНБО, СБУ та Мін’юст мають визначити правовий шлях усунення російської участі у стратегічному бізнесі, який обробляє дедалі більше персональних даних.

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