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Через російські атаки на порти в Україні існує загроза голоду і нових потоків біженців, – Вадефуль

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read3 хв
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Через російські атаки на порти в Україні існує загроза голоду і нових потоків біженців, – Вадефуль
Через цілеспрямовані російські удари по українських портах експорт зерна фактично заблокований. Джерело: Pexels

Pexels, а під загрозою псування опинилася третина врожаю. Це може створити ризики не лише для України, а й для продовольчої безпеки нестабільних регіонів світу.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час відкриття 8-ї німецько-української конференції муніципальних партнерств у Берліні, повідомляє Укрінформ. За його словами, затримка українського зернового експорту може мати серйозні гуманітарні наслідки.

Загроза голоду та дестабілізації

Вадефуль зазначив, що через російські удари зерно залишається заблокованим в українських портах, тоді як значна частина врожаю може зіпсуватися. Водночас, за його словами, від українського експорту залежать продовольчі поставки в інших частинах світу.

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"Якщо поставки найближчим часом не вирушать у дорогу, існує загроза голоду. І саме в регіонах, які й без того вже є нестабільними, що може знову спричинити нові потоки біженців", – сказав глава МЗС Німеччини.

Він назвав такі дії ще однією формою дестабілізації з боку Росії, яку Москва здійснює в межах своєї "безжальної експансіоністської агресії".

Вадефуль заявив про російські загрози для Німеччини

Глава німецького зовнішньополітичного відомства також розповів, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку порушував питання російських атак. За словами Вадефуля, він чітко заявив про неприйнятність таких нападів і готовність Німеччини захищатися від загроз безпеці.

Міністр наголосив, що російська агресія не обмежується територією України, оскільки Німеччина також стикається із загрозами з боку Росії.

Німеччина посилить співпрацю з українськими громадами

Окремо Вадефуль відзначив важливість муніципального партнерства між Україною та Німеччиною. За його словами, саме на рівні міст і громад вирішується, чи продовжують після російських атак працювати електро- і теплопостачання, школи, лікарні та укриття.

Міністр повідомив, що наступного року Німеччина планує провести круглий стіл за участю мерів українських та німецьких міст. Його метою стане практичний обмін досвідом щодо роботи громад в умовах війни та підтримки України на її шляху до членства в Європейському Союзі.

Вадефуль додав, що таке партнерство є взаємним. За його словами, німецькі громади також можуть перейняти в українських партнерів досвід захисту критичної інфраструктури, підготовки до перебоїв з енергопостачанням і зв'язком, цивільного захисту та протидії гібридним загрозам і дезінформації.

Як повідомлялося, 8-ма німецько-українська конференція муніципальних партнерств проходить у Берліні 7–9 жовтня. У ній беруть участь представники українських і німецьких громад та учасники мережі муніципальних партнерств.

Нагадаємо, 6 жовтня стало відомо, що через російські удари по залізничній інфраструктурі під загрозою опинився експорт українського зерна та залізної руди. Україна через критичний дефіцит резервних локомотивів звернулася до європейських країн по додаткову техніку, необхідну для доставки вантажів до портів.

Як писав OBOZ.UA, Україна не бачить позитивних ознак для швидкого укладення перемир’я в Чорному морі, яке дозволило б безпечно експортувати зерно. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, Росія відхилила всі пропозиції партнерів Києва щодо припинення вогню. 

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