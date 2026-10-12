"Через російські атаки люди щогодини йдуть до укриттів": Зеленський пояснив американцям, чому в Україні не проводяться вибори. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 31 тис. грнКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українця"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зерна"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зерна"Росія не хоче погоджуватися на енергетичне перемир'я": Зеленський повідомив шість ударів по українських енергооб'єктах від початку доби"Росія не хоче погоджуватися на енергетичне перемир'я": Зеленський повідомив шість ударів по українських енергооб'єктах від початку добиЯк виглядає залізничний міст у російському Ростові після атаки БПЛА: з'явились кадриЯк виглядає залізничний міст у російському Ростові після атаки БПЛА: з'явились кадриПлемінник Кашпіровського розсекретив, де зараз тіло "шарлатана" та яким маршрутом його привезуть в УкраїнуПлемінник Кашпіровського розсекретив, де зараз тіло "шарлатана" та яким маршрутом його привезуть в Україну"Значний ефект": Годжес пояснив, чому Україні варто посилити удари по енергетичній інфраструктурі РФ"Значний ефект": Годжес пояснив, чому Україні варто посилити удари по енергетичній інфраструктурі РФ"Якщо зараз зупинимося, потім не наздоженемо": "Метінвест" продовжує цифровізацію та впровадження ШІ попри складнощі в галузі"Якщо зараз зупинимося, потім не наздоженемо": "Метінвест" продовжує цифровізацію та впровадження ШІ попри складнощі в галузіПокупців попередили про можливі перебої. Ілюстративне фото.Росія атакувала завод Roshen у Вінниці: у компанії зробили важливу заяву

"Через російські атаки люди щогодини йдуть до укриттів": Зеленський пояснив американцям, чому в Україні не проводяться вибори. Відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
icon 324
"Через російські атаки люди щогодини йдуть до укриттів": Зеленський пояснив американцям, чому в Україні не проводяться вибори. Відео
Президент України Володимир Зеленський. Архівне фото. Джерело: пресслужба ОП

Україна не має змоги підготувати вибори й забезпечити безпеку громадян, коли Росія фактично безперервно обстрілює нашу територію. Щогодини через ворожі дрони-камікадзе лунають повітряні тривоги і люди мусять ховатися від атак.

Про це нагадав президент Володимир Зеленський, який 12 жовтня у прямому ефірі дав інтерв'ю прореспубліканському телеканалу Fox News. Ведучий програми America's Newsroom Білл Хеммер зазначив, що Київ погоджується організувати вибори, якщо Москва буде дотримуватися 60-денного припинення вогню.

"Але наскільки ми далекі від цього? Бо наразі це здається нереалістичним", – визнав журналіст.

Читайте також
Іван ШавловІван Шавлов
icon 53,0 т.
Президентські вибори у Франції – шанс для України
icon 53,0 т.
Президентські вибори у Франції – шанс для України
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
icon 12,5 т.
Трамп хоче російський дизель, Путін – нові поступки: що насправді стоїть за загрозою сварки зі США
icon 12,5 т.
Трамп хоче російський дизель, Путін – нові поступки: що насправді стоїть за загрозою сварки зі США
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 11,5 т.
Каллас відповіла на заклик Трампа щодо виборів в Україні
icon 11,5 т.
Каллас відповіла на заклик Трампа щодо виборів в Україні

Зеленський згадав про те, що про зміну президента нещодавно висловлювався і лідер Білого дому Дональд Трамп

"Якщо президент Трамп хоче змінити лідера в Україні, він має знати, що змінити його може виключно наш народ. І я готовий до виборів", – наголосив глава держави.

"Справді, нам потрібно щонайменше 60 днів для забезпечення безпеки інфраструктури й підготовки виборів. Зараз у нас відбуваються атаки щогодини, коли іранські "Шахеди" атакують нас. Кожну годину!.. І ми говоримо не про десятки "Шахедів", а про тисячі дронів, балістичних ракет, крилатих ракет. Як люди можуть голосувати?" – задав риторичне запитання Зеленський.

Він зазначив, що навіть якщо не говорити про закон (а закон дуже важливий), то складність полягає в тому, як гарантувати безпеку виборців.

"Кожної години наші люди йдуть до укриттів, до бомбосховищ, тому що росіяни обстрілюють нас, тому що вони не хочуть зупиняти війну", – заявив президент.

Якби росіяни справді хотіли миру, вони погодилися б на режим припинення вогню. Поки що РФ не демонструє такої готовності.

"Якщо вони хочуть зробити все, щоб змінити президента в Україні, вони повинні поважати голос народу – як у вашій країні, як у будь-якій країні, включно з Росією, до слова", – підсумував Зеленський.

Як писав OBOZ.UA:

– 9 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором Володимиром Путіним і домовився про поставки російського дизельного палива на американський і світові ринки

– Зеленський дипломатично назвав цю угоду "слабким рішенням". Український лідер переконаний, що подібні подарунки для російського диктатора "не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу".

– Після цього президент Сполучених Штатів видав нову скандальну заяву: мовляв, Україні настав час призначити нового лідера, бо зараз Київ не здатен домовитися з державою-агресором.

Схожі теми
Війна в УкраїніВоєнний стан в УкраїніМирний план ТрампаУкраїнаСШАвибори в УкраїніВибори президентаРосія - країна-агресорВолодимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись