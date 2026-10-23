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Блог

Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

Новини політики / Думки
Time to read2 хв
1,3 т.
Блог |

Бити Трампа, щоб Путін боявся

Бити Трампа, щоб Путін боявся
Володимир Зеленський. Ілюстративне фото. Джерело: Getty

Як відомо, в неочікувано відвертому й різкому (щодо президента США) інтерв’ю Стівену Бартлетту

Зеленський припустив, що Трамп мав і досі має особливі відносини з Путіним.

При цьому, за його словами, дружні стосунки між ними, можливо, могли б запобігти повномасштабному вторгненню, однак це не змінило б головної мети російського президента – окупації України.

Вочевидь ці слова стосувалися постійного твердження Трампа про те, що за його президентства війна б не почалась, –

причому саме як контраргумент,

тобто чітко націлені на підтримку Демократичної партії напередодні так званих проміжних виборів, за підсумками яких Трамп має втратити обидві палати в Конгресі й як наслідок – останні залишки внутрішньопартійного авторитету.

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Отже, є безумовні підстави впевнено констатувати курс на неприховано демонстративну ескалацію кризи в стосунках особисто з Трампом –

заради:

його поразки 3 листопада,

принагідно – посилення європейської (на противагу американцям) підтримки України

й можливо – навіть відправлення певного меседжу Китаєві щодо погодження на збільшення участі саме КНР (разом із Європою) в припиненні війни.

А після цього відбувся певний "пукінг" із Кремля:

"Росія веде діалог зі США щодо України з позиції повного врахування змінених реалій на землі", –

сказав Рябков, що працює в Мордорі заступником Лаврова.

Три роки тому таке звучало досить конфронтаційно, адже в нас тоді ще було прийнято казати про кордони 1991 року,

але ж зараз це [земні реалії, а не те, що там віпхнули до конституції] вже не дуже відрізняється від українського формулювання щодо зупинки за поточною лінією фронту.

І навіть відносно мляві міркування Путіна щодо "території історичної Росії" як слабкий напівобов’язковий додаток на тлі розмови про "генетично єдиний народ" (що в подібному контексті може означати й щось на кшталт "тому історія – то вже таке") виглядають скоріше як запрошення для дискусії, щоб було чим поступатись (бо ж має бути між чимось компроміс).

Тож, коли Україна не боїться Штатів, Росія потрохи починає реально боятися України.

Адже поруч із непрогнозованими Путіним і Трампом з’являється ще третій не дуже "обережний" і теж не дуже передбачуваний.

[До речі, й Трамп, хоч потім з цього приводу і кокетував-дженджурився, все ж зателефонував Маскові з несподіваною вимогою скасувати всі обмеження швидкості роботи військової версії Starlink в Україні, які той запровадив…]

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

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