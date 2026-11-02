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"Були певні сигнали, але..." Зеленський прояснив ситуацію щодо участі в саміті G20

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
540
"Були певні сигнали, але..." Зеленський прояснив ситуацію щодо участі в саміті G20
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп на одній із зустрічей. Фото ілюстративне

Київ отримував деякі сигнали щодо потенційної участі нашої країни, зокрема президента Володимира Зеленського, у саміті "Великої двадцятки", який проведуть у США 14–15 грудня. Втім, офіційного запрошення Україні наразі не надіслали.

Принаймні станом на 31 жовтня такого запрошення не було. Про це повідомив Володимир Зеленський, який дав інтерв'ю CNN TÜRK перед від'їздом із Туреччини.

Інтерв'юер зазначив, що одним із можливих місць зустрічі України, США та Росії на рівні лідерів може стати майбутній саміт G20.

"Чи отримали ви запрошення на цю зустріч? Чи отримали ви якусь інформацію від пана Дональда Трампа щодо мирного плану чи мирної угоди?" – запитав журналіст.

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Зеленський не уточнив, наскільки реалістичними виглядають такі перемовини і така поїдка, бо офіційного запрошення не було. Але якщо це зміниться, український президент готовий відвідати Сполучені Штати.

"Важко відповісти... Юридично ми не отримували запрошення, але були сигнали від різних переговірників. Були принаймні якісь ознаки того, що президент Трамп запросить нас на саміт G20 і докладе зусиль для припинення війни. Звичайно, якщо пан Трамп офіційно запросить нас, ми це підтримаємо", – сказав Зеленський.

Як писав OBOZ.UA, нещодавно журналісти запитали у президента США Дональда Трампа, чи запросить він українського колегу Володимира Зеленського на саміт G20. Республіканець сказав, що міг би це зробити, але не підтвердив, що це справді станеться. "Я би... так, я б із задоволенням. Без проблем", – відповів Трамп.

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