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"Було відчуття, що мирні переговори розпадаються": Стубб заявив, що дзвінок Путіну готували спільно з Україною

Іван ЧерленськийІван Черленський
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"Було відчуття, що мирні переговори розпадаються": Стубб заявив, що дзвінок Путіну готували спільно з Україною
Александр Стубб та Володимир Зеленський. Джерело: Republiken Finlands president

У вівторок, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. До підготовки переговорів долучилася Україна.

Про це повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle. Стубб поділився подробицями розмови перед виступом у Північній раді, який відбувся у парламенті Фінляндії.

Чому Стубб і Стьоре зателефонували Путіну

За словами Стубба, поштовхом до дзвінка стала зустріч в Осло 20 жовтня.

"Було сильне відчуття, що мирні переговори розпадаються. Нам вдалося повернути їх у потрібне русло та налагодити відносини між США й Україною", – сказав фінський президент, описуючи результати зустрічі.

На вихідних учасники переговорного процесу дійшли висновку, що настав слушний момент для контакту з Путіним. Перед дзвінком Стубб і Стере також поспілкувалися з американськими переговорниками.

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Фінський президент наголосив, що Фінляндія не обговорюватиме Україну без її участі та за її спиною. За його словами, під час розмови з Путіним вони зі Стере доносили саме позицію Києва, а не передавали окремі повідомлення від фінської сторони.

Після розмови з Путіним Стубб близько 30 хвилин спілкувався із президентом України Володимиром Зеленським і поінформував його про перебіг контакту.

"Ми обговорили ключові питання та повідомлення, які узгодили напередодні ввечері перед дзвінком", – зазначив фінський президент.

Саму розмову з главою Кремля Стубб назвав "професійною та прямою".

Стубб пояснив, що вони зі Стере вважали за необхідне для Фінляндії та Норвегії як сусідніх із Росією країн усунути можливі непорозуміння та безпосередньо донести до російського керівництва позицію північноєвропейських держав.

Він також запевнив, що обидві країни продовжать підтримувати Україну та докладатимуть зусиль для встановлення тривалого й справедливого миру.

Як раніше писав OBOZ.UA, Стубб і Стере ініціювали розмову з Путіним, щоб обговорити війну Росії проти України та шляхи її припинення. Контакт також був пов'язаний із підготовкою до подальших мирних переговорів.

Водночас європейські союзники України прагнуть долучатися до обговорення майбутньої безпеки континенту. Фінляндія та Норвегія наголошують, що їхній спільний кордон із Росією є важливим аргументом на користь їхньої участі в таких переговорах.

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