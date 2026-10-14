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Було попередження: Зеленський відповів, чи припинили США обмін розвідданими з Україною

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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Було попередження: Зеленський відповів, чи припинили США обмін розвідданими з Україною
Володимир Зеленський. Джерело: Пресслужба ОП України

США попередили Україну, що можуть зупинити передачу розвідданих через українські удари по російських нафтопереробних заводах. Відповідну інформацію на рівні військового керівництва отримали українські генерали.

Про це в інтерв'ю NPR заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що наразі обмін розвідданими між США та Україною триває.

Глава держави розповів, що попередження щодо припинення передачі розвідданих від Америки отримав не він особисто, а українські генерали.

"Це сказали моїм генералам – не мені особисто", – пояснив президент.

Він додав, що наразі Сполучені Штати не припинили обмін розвідданими з Україною.

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Що передувало

У понеділок, 13 жовтня, Росія завдала удару балістичними ракетами по Києву. За словами президента Володимира Зеленського, партнери не попередили Україну про запуск ракет.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував питання обміну розвідувальними даними зі Сполученими Штатами, наголосивши, що Україна продовжує отримувати такі дані від американської сторони.

Цю інформацію підтвердив і американський президент Дональд Трамп, відповівши, що співпраця продовжується.

"Ні, не припинили. Ми їм допомагаємо", – сказав Трамп.

Як писав OBOZ.UA, за інформацією українських військових, уночі відбулося часткове обмеження роботи терміналів Starlink. Зв'язок почав зникати у русі при швидкості понад 160 км/год, через що низку важливих місій Сил оборони було зірвано. Після перших повідомлень про обмеження вони стали ще більш жорсткими: швидкість було знижено до 60-70 км/год.

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