"Була жорстка розмова": Зеленський дорікнув тим, хто приховує ситуацію зі світлом на місцях

Президент України Володимир Зеленський провів жорстку розмову з урядовцями з приводу відключень електроенергії. Зокрема, йшлося про ситуацію в Білій Церкві та Броварах, де люди були без світла не годинами, а по кілька діб, при цьому звіти з місць давали іншу інформацію.

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Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні в пʼятницю, 13 листопада, назвавши це "абсолютно неприпустимим". Він наголосив, що проблеми треба вирішувати, а не приховувати.

"Сьогодні були також звіти по ситуації в Конотопі, Шостці – ми розраховуємо, що люди там отримають необхідну допомогу. Ми вдячні і пишаємось нашими енергетиками, реально героїчними ремонтними бригадами, абсолютно, рятувальниками нашими ДСНС України, які часто, дуже часто, навіть під обстрілами відновлюють постачання електрики. Але коли десь в областях комунальні служби, окремі компанії недопрацьовують, на це має бути реакція і дуже швидка", – наголосив гарант.

Він також провів розмову з мерами українських міст з усіх частин країни – Черкас, Миколаєва, Дніпра, Харкова, Вінниці, Запоріжжя, Одеси, Луцька, Рівного, Чернівців, Івано-Франківська, Ужгорода; до спілкування долучився премʼєр-міністр Сергій Корецький.

"Дуже хороша зустріч. Відверто обговорили всі виклики, які є і які можуть бути. Ми визначили, як будемо реагувати на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади. Енергетика, захист нашого неба, виклики безпекові внутрішні. Головне – працювати спільно, щоб були реальні результати для українського суспільства, реальні результати для нашої держави. Я дякую кожному, хто саме так діє. Дякую", – сказав Зеленський.

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Як повідомляв OBOZ.UA, 13 листопада президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах після російських ударів та відновлення енергетичної інфраструктури. За його словами відновлювальні роботи просуваються надто повільно, а інформація з кількох міст виявилася недостовірною.

Окремо учасники обговорили проблеми в роботі Starshield, посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів аграрної промисловості.

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