"Була проблема": Сирський розповів про протиріччя з Федоровим

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про розбіжності з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. За його словами, причиною непорозумінь стали фінансування потреб армії та закупівля озброєння.

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Сирський стверджує, що Міноборони віддавало перевагу окремим видам дронів, не враховуючи заявки Генерального штабу. Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Україна.

Сирський пояснив причину розбіжностей із Федоровим

Сирський заявив, що відкритого конфлікту з Михайлом Федоровим у нього не було. Водночас між ними виникали протиріччя щодо фінансування потреб ЗСУ та закупівель озброєння і боєприпасів.

За словами ексголовнокомандувача, Генеральний штаб визначає потреби армії на основі заявок із військ, аналізує ефективність озброєння та формує відповідні плани закупівель. Після цього потреби узгоджують із Міністерством оборони та іншими відповідальними структурами.

Сирський стверджує, що проблема полягала в тому, що Федоров під час закупівель надавав перевагу певним видам дронів, не враховуючи потреби, які визначав Генеральний штаб.

"В результаті цього виник великий дисбаланс між закупівлею і потребою, і поставками військ. В першу чергу це стосувалося наземних роботизованих платформ", – пояснив Сирський.

Чому виник дефіцит озброєння

За словами ексголовнокомандувача, на початку фінансування окремих напрямків, зокрема далекобійних боєприпасів для артилерії, становило лише 5–6% від необхідного.

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Сирський наголосив, що військовий бюджет потрібно розподіляти збалансовано, синхронізуючи фінансування різних потреб фронту. Окрім дронів, військам потрібні наземні роботизовані комплекси, пікапи, мотоцикли, квадроцикли, багі, снаряди та інші засоби.

На його думку, Федоров фінансував закупівлі окремих видів дронів на весь рік, тоді як закупівлі наземних роботизованих платформ та іншого необхідного обладнання не проводилися. Це, за словами Сирського, призводило до дефіциту.

Він також зазначив, що закупівлі та виробництво озброєння потребують часу, а самі дрони не завжди постачалися в повному обсязі – за його словами, лише наполовину.

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"От суть проблеми була – не враховувалися інтереси військ, от конфліктна ситуація в чому була", – підсумував Сирський.

Що Федоров говорив про Сирського після звільнення

Після звільнення з посади Михайло Федоров заявляв про перешкоди в роботі з боку ексголовнокомандувача ЗСУ. Він також повідомляв, що Міністерству оборони вдалося заощадити близько 100 мільйонів доларів на тендерах із закупівлі артилерійських снарядів і ще мільярди доларів – на закупівлях дронів.

Федоров звинувачував Сирського в блокуванні ініціатив та створенні розколу замість об’єднання зусиль для перемоги над Росією.

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"Я зіткнувся з тим, що наші ініціативи просто блокувалися. Сирський виявився готовим плести інтриги, говорити позаочі та стверджувати, ніби проти нього хтось "замовив кампанію". Замість того щоб об'єднувати зусилля для перемоги над ворогом, він почав сіяти розкол у країні", – заявляв тоді Федоров.

Як повідомляв OBOZ.UA, глава держави Володимир Зеленський стверджує, що рішення щодо звільнення Михайла Федорова та ексголовнокомандувача Олександра Сирського було продиктоване потребою усунути проблеми у взаємодії між Міністерством оборони та командуванням армії.