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"Будуть тисячі запитань": Зеленський назвав найшвидший спосіб завершити війну в Україні

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Джерело: Getty Images

Найшвидший спосіб завершити війну Росії – утримувати позиції та переходити до переговорів. За словами президента, такий підхід дозволить уповільнити темпи мобілізації та пожвавити роботу економіки, поки триватимуть переговори.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю данському телеканалу DR Nyheder під час візиту до Данії. Фрагмент розмови президент опублікував у офіційному Telegram-каналі.

Що сказав президент

Президент розповів, який спосіб завершення війни є найшвидшим. За його словами, найшвидший спосіб завершити війну Росії – утримувати позиції та переходити до переговорів. Це може тривати місяць, два чи рік, проте це сповільнить темпи мобілізації, економіка починає працювати.

"І тут дуже важливо, що ми вирішили: зупиняємося там, де стоїмо, припиняємо вогонь і переходимо до дипломатичного треку. Це може тривати місяць, два місяці чи рік. Чи навіть довше, ніж ми сьогодні очікуємо. Але ми завершуємо гарячу фазу війни, і люди перестають гинути. Коли ви утримуєте позиції, ви говорите про лінію зіткнення, уповільнюєте темпи мобілізації, економіка починає працювати. Ви ведете переговори. Діалог кращий за зброю. Саме тому найкращий спосіб завершити цю війну – замінити зброю на слова", – сказав Зеленський.

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Він зауважив, що це викличе багато запитань – щодо позицій сторін, мандата моніторингової місії, демілітаризації, участі європейців та фінансування відбудови.

Він наголосив, що саме такий формат дає змогу зупинити війну – припинення вогню. Тим часом якщо російський агресор Володимир Путін не погоджується на припинення вогню й каже, що хоч довгий план і лише після підписання зупинити війну, це свідчить про його небажання зупиняти війну.

"Якщо Путін не хоче припинення вогню й каже: "Ні, я хочу довгий план із різними питаннями – складними, чутливими й не дуже. І потім, коли ми підпишемо цей довгий план, ми зупинимо війну", це просто означає, що він не хоче зупиняти війну", – зауважив президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 10 листопада президент України Володимир Зеленський прибув до Данії. Глава держави планує провести зустріч з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та відвідати провідні оборонні компанії. 

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