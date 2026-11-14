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"Будуть ще кадрові зміни": Зеленський зробив заяву щодо гучних справ "Карфаген" і "Хімпром"

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
93
"Будуть ще кадрові зміни": Зеленський зробив заяву щодо гучних справ "Карфаген" і "Хімпром"
"Будуть ще кадрові зміни": Зеленський зробив заяву щодо гучних справ "Карфаген" і "Хімпром". Джерело: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що ні секретар РНБО Ігор Клименко, ні міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, ні очільник СБУ Олександр Поклад не мають ніякого стосунку до справи "Карфаген". Він наголосив, що триває розслідування, і анонсував кадрові зміни.

Щодо справи "Хімпром", то президент запевнив, що діяльність угруповання потрібно припинити, і це потребує також міжнародної підтримки. Про це президент заявив на зустріч з медіа, де була присутня головна редакторка OBOZ.UA Леся Гасич.

Що сказав Зеленський

Глава держави прокоментував гучні справи "Карфаген" і "Хімпром". За його словами, до справи "Карфаген" не мають стосунку ні Клименко, ні Вигівський, ні Поклад. Він наголосив, що триває розслідування, і будуть кадрові зміни.

"Ви могли перевірити, що ні Клименко, ні Вигівський, ні особисто Поклад не мають до цього ніякого стосунку. Про це я знаю від правоохоронців та антикорів. З усіма говорив по кілька разів. Історія дуже неприємна, дуже неправильна. Але є розслідування, і я підтримую це розслідування. І будуть ще кадрові зміни", – сказав президент.

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Щодо справи "Хімпром"

Діяльність угруповання "Хімпром" потрібно повністю припинити, сказав президент. Це потребує міжнародної підтримки, оскільки такі ризики є і в інших країнах.

"Вони вже зайшли в Польщу, намагаються зайти в Німеччину – це те, про що ми говорили і про що є оперативна інформація. Де ще це є? Я не знаю. Але ніде не має бути", – зауважив Зеленський.

Він висловив упевненість, що цей напрям точно працює не без підтримки спецслужб і не тільки російських.

"Це люди з необмеженим фінансовим потоком, які намагаються "купувати" людей в різних інституціях роками – і не тільки в Україні.

Президент наголосив, що працювати треба не тільки українським спецслужбам, а й органам тих країн, де є вже напрацювання в протидії таким персонажам і де є можливості відповідного впливу на ситуацію, передусім США.

"Інакше, наприклад, в усіх парламентах Європи, включно з Україною, будуть потім законодавці, які будуть представляти також інтереси цих людей, тому що їх просто куплять – від депутатів, правоохоронців до медіа", – сказав глава держави. 

Він додав, що це така структура, і ресурс у них дуже значний. Проте разом з партнерами точно має вистачити сил, щоб цю діяльність припинити.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Україна розраховує використати американську військову та економічну підтримку як важіль впливу на Кремль під час переговорів. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що перспектива отримати додаткову зброю та посилення санкцій проти Росії змусить диктатора РФ Володимира Путіна серйозніше поставитися до можливості деескалації.

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