"Будуть хороші рішення на цьому тижні": Зеленський озвучив амбітну мету щодо переговорних кластерів ЄС для України. Відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на рішення щодо підтримки з боку міжнародних партнерів і просування переговорів про вступ до Європейського Союзу. За його словами, Київ планує до кінця 2026 року відкрити всі шість переговорних кластерів, а найближчими днями також готовий провести зустрічі з представниками США.

Відео дня

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні 13 жовтня. Він повідомив про заплановані переговори з прем’єр-міністрами Данії та Литви, а також про важливі перемовини у Великій Британії.

Окремо президент згадав про співпрацю з європейськими партнерами, ситуацію з протиповітряною обороною та підготовку Києва до зими.

Переговори з ЄС

Зеленський наголосив, що цього тижня Україна працюватиме над отриманням нових пакетів підтримки від Європейського Союзу та просуванням переговорного процесу щодо членства в об'єднанні.

"Цей тиждень – також перемовини із Євросоюзом. Будуть пакети підтримки для України, і рухаємося також у переговорах про вступ у Європейський Союз", – сказав президент.

За його словами, цього тижня Україна розраховує на відкриття ще двох переговорних кластерів. Ще два кластери вже відкрили влітку.

"І до кінця року ми маємо відкрити всі шість переговорних кластерів, це наш план, і це – пріоритет", – зазначив Зеленський.

Він назвав цей процес політичною та моральною підтримкою українців і підтвердженням незворотності європейського курсу країни.

РЕКЛАМА

Президент також подякував парламентарям та урядовцям за роботу над необхідними законами й урядовими рішеннями, які мають забезпечити виконання домовленостей із Європою та фінансову підтримку України.

Удар без попередження

Зеленський також розповів про ситуацію з протиповітряною обороною після російського балістичного удару по Києву 12 жовтня. За його словами, цього разу українські військові не отримали попередження від партнерів, яке зазвичай допомагає підготуватися до таких атак.

"П’ять балістичних ракет було, і фактично наші Збройні Сили побачили їх уже за кілька секунд до удару", – повідомив президент.

Головні історії дня

Він наголосив, що співпраця з міжнародними партнерами має безпосереднє значення для захисту людей. Україна розраховує на повноцінний обмін інформацією між військовими та розвідувальними структурами.

Контакти зі США

Президент повідомив, що українська та американська команди продовжують спілкування щодо можливих переговорів. Україна, за його словами, готова до зустрічей і підтримала пропозицію президента США щодо енергетичного припинення вогню.

"Треба, щоб Росія також була в цій домовленості", – наголосив Зеленський.

РЕКЛАМА

Українська сторона вже передала американським представникам пропозиції щодо наступних зустрічей і розмов. Зеленський зазначив, що найближчими днями Київ готовий продовжити переговори. Пропозицію він передав через свою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру.

За словами президента, позиція України залишається незмінною – захист незалежності держави та пошук шляхів до миру.

Київ готується до зими

Окрему увагу у зверненні Зеленський приділив підготовці столиці до холодів і захисту критичної інфраструктури. Він заявив, що Київ відстає від інших регіонів у виконанні планів стійкості.

РЕКЛАМА

"Кожен киянин бачить, що місто реально не підготовлене", – сказав президент.

За його словами, вже в жовтні ситуація в столиці подекуди гірша, ніж у попередні зими повномасштабної війни. Він звернув увагу на випадки, коли через удари російських дронів типу "Шахед" у місті зникають електроенергія та водопостачання.

Президент також згадав про проблеми з укриттями, підготовкою шкіл, будівництвом захисних споруд, роботою транспорту та підготовкою житлових будинків до зими.

Зеленський повідомив, що обговорював ці питання з представниками громад, які, за його оцінкою, досягли кращих результатів у складних умовах. Зокрема, він зустрівся з мером Харкова Ігорем Тереховим і поговорив з Іваном Федоровим, який працює над питаннями Запоріжжя.

РЕКЛАМА

Також президент обговорив безпекові виклики з Василем Малюком і зустрівся з представниками бізнесу Максимом Єфімовим та Костянтином Єфименком.

Подяка рятувальникам

Наприкінці звернення Зеленський подякував рятувальникам, поліцейським та всім, хто допомагає людям після російських ударів у різних регіонах України.

Він згадав Харків, Суми, Чернігів, Дніпро, Донеччину, Одещину, Миколаїв, Рівне та інші міста й громади, де люди продовжують ліквідовувати наслідки атак і відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

РЕКЛАМА

"Дякую всім вам, дякую кожному, хто працює заради нашої держави, хто працює заради наших людей. Це головне", – підсумував президент.

Нагадаємо, вранці, 13 жовтня, під час обстрілу Хмельниччини пошкоджень зазнав один із медичних закладів. Окрім того, пошкоджено припарковані поруч автомобілі. Внаслідок російської атаки травмовано четверо осіб.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що увечері в понеділок, 12 жовтня, країна-агресорка Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Вибухи в столиці пролунали до оголошення повітряної тривоги. Попередньо, були застосовані ЗРК С-400.