"Будьте уважні": Умєров попередив про фейкові розсилки дипломатам від його імені

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Верховна Рада, розгляд проєкту Державного бюджету на 2027 рік. ІлюстраціяСоцстандарти за межею бідності, новий курс долара, зростання цін: бюджет-2027 пройшов перше читання у РадіМагазин Pepco в Познані. ІлюстраціяПопулярна польська мережа відкрила перший магазин в Україні. Всі адреси Pepco"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі СвітоліноюБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиНа три знаки зодіаку чекає велике фінансове везіння: життя значно покращиться вже в середуНа три знаки зодіаку чекає велике фінансове везіння: життя значно покращиться вже в середу"Їй ставало гірше": Монфіс зробив нову заяву про розлучення зі Світоліною, розповівши про її "внутрішніх демонів""Їй ставало гірше": Монфіс зробив нову заяву про розлучення зі Світоліною, розповівши про її "внутрішніх демонів"Росія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоРосія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоЗірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблемиЗірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблеми"Не потрібно робити мильну оперу": Саакашвілі на тлі розбірок із нардепкою Ясько показав рідкісне фото дочки та порівняв себе з українцями"Не потрібно робити мильну оперу": Саакашвілі на тлі розбірок із нардепкою Ясько показав рідкісне фото дочки та порівняв себе з українцями
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Будьте уважні": Умєров попередив про фейкові розсилки дипломатам від його імені

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
615
"Будьте уважні": Умєров попередив про фейкові розсилки дипломатам від його імені
Ілюстративне фото. Фейк. Джерело: magnific.com

Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров зазначив, що невідомі надсилають нібито від його імені повідомлення представникам дипломатичного корпусу та партнерам України в різних країнах. Таким чином вони намагаються дізнатись інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори.

Він закликав не передавати жодну інформацію підозрілим контактам, а адресата додатково перевірити. Про це Умєров написав на сторінці в Telegram.

Що відомо  

"На тлі активізації дипломатичних зусиль знову фіксуємо повідомлення, які надсилаються від мого імені представникам дипломатичного корпусу та нашим партнерам у різних країнах", – написав Умєров.

За його словами, у таких повідомленнях невідомі намагаються встановити контакт і отримати інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
45,3 т.
Путін у розмові з Стуббом і Стере дав "сигнал" щодо планів на Україну: в ISW пояснили, шо стоїть за заявами
45,3 т.
Путін у розмові з Стуббом і Стере дав "сигнал" щодо планів на Україну: в ISW пояснили, шо стоїть за заявами
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
40,5 т.
"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговорень
40,5 т.
"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговорень
Роман ПрядунРоман Прядун
31,0 т.
Путін хоче більше, ніж Донбас: навіщо Кремлю нові переговори в Абу-Дабі. Інтерв’ю з Огризком
31,0 т.
Путін хоче більше, ніж Донбас: навіщо Кремлю нові переговори в Абу-Дабі. Інтерв’ю з Огризком

Голова Служби зовнішньої розвідки попросив не відповідати на такі повідомлення та не передавати жодної інформації, якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту.

Він зауважив, що номер телефону, акаунт або електронну адресу краще додатково перевірити через офіційні дипломатичні канали, відповідне відомство вашої країни або українських дипломатів. І якщо отримали таке повідомлення, не варто вступати в розмову, а потрібно повідомити українську сторону про це.

"Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені – не вступайте у переписку та повідомте про це українську сторону. Будьте уважні", – додав Умєров.

Допис Рустема Умєрова.Джерело: Скриншот допису

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський заявив про просування в дипломатичних переговорах зі США. За його словами, вдалося досягти результатів у двох важливих для оборони України питаннях, однак із постачанням ракет для протиповітряної оборони досі є труднощі.

Схожі теми
Війна в УкраїніУкраїнафейкидипломатсоцмережіРустем УмєровРустем Умєров
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!