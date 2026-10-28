"Будьте уважні": Умєров попередив про фейкові розсилки дипломатам від його імені

Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров зазначив, що невідомі надсилають нібито від його імені повідомлення представникам дипломатичного корпусу та партнерам України в різних країнах. Таким чином вони намагаються дізнатись інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори.

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Він закликав не передавати жодну інформацію підозрілим контактам, а адресата додатково перевірити. Про це Умєров написав на сторінці в Telegram.

Що відомо

"На тлі активізації дипломатичних зусиль знову фіксуємо повідомлення, які надсилаються від мого імені представникам дипломатичного корпусу та нашим партнерам у різних країнах", – написав Умєров.

За його словами, у таких повідомленнях невідомі намагаються встановити контакт і отримати інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори.

Голова Служби зовнішньої розвідки попросив не відповідати на такі повідомлення та не передавати жодної інформації, якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту.

Він зауважив, що номер телефону, акаунт або електронну адресу краще додатково перевірити через офіційні дипломатичні канали, відповідне відомство вашої країни або українських дипломатів. І якщо отримали таке повідомлення, не варто вступати в розмову, а потрібно повідомити українську сторону про це.

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"Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені – не вступайте у переписку та повідомте про це українську сторону. Будьте уважні", – додав Умєров.

Допис Рустема Умєрова. Джерело: Скриншот допису

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський заявив про просування в дипломатичних переговорах зі США. За його словами, вдалося досягти результатів у двох важливих для оборони України питаннях, однак із постачанням ракет для протиповітряної оборони досі є труднощі.

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