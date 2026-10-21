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"Будьмо чесними": Рубіо заявив, що без допомоги США України б не існувало. Відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
1,8 т.
"Будьмо чесними": Рубіо заявив, що без допомоги США України б не існувало. Відео
Марко Рубіо зробив заяву про Україну

Україна своїм існуванням завдячує Сполученим Штатам Америки. Залишатися на політичній карті світу нашій державі допомогла американська допомога на мільярди доларів.

Про це заявив віцепрезидент США Марко Рубіо. Відео з його коментарем опублікувало видання  ClashReport.

Що сказав Рубіо

Якби не допомога США, переконаний Рубіо, Україна вже би не існувала.

"Сьогодні України не існувало б, якби не допомога на мільярди доларів, яку Сполучені Штати надали Україні – починаючи з часів адміністрації Байдена і продовжуючи за нинішньої адміністрації", – сказав держсекретар США.

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При цьому соратник Трампа заявив, що "все одно варто відзначити" мужність українських воїнів, що вже котрий рік поспіль відбивають російську агресію.

"Вони дуже сміливо захищаються в боротьбі проти значно більшої країни, і роблять неймовірні речі з допомогою, яку ми їм надаємо. Але  будьмо чесними: зараз би України не існувало, якби не мільярди доларів, які їм надали США", – переконаний Рубіо.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Рубіо заявив, що війна в Україні має закінчитися, і згадав про втрати Росії.

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