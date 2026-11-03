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"Буде закінчена в найближчі місяці": Лукашенко зробив гучну заяву про війну в Україні і згадав Трампа

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
483
"Буде закінчена в найближчі місяці": Лукашенко зробив гучну заяву про війну в Україні і згадав Трампа
Лукашенко зробив гучну заяву про війну в Україні. Джерело: пресслужба президента Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку гучних заяв про російсько-українську війну. Він упевнений, що збройний конфлікт між Києвом і Москвою найближчими місяцями буде завершено.

Також він знову запропонував Мінськ як майданчик для дипломатичних контактів воюючих сторін. Про це Лукашенко заявив на IV Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки.

Швидке завершення війни

Лукашенко впевнений, що найближчими місяцями війну в Україні буде завершено, але попередив, що дійшов такого висновку, спираючись на власну думку.

Водночас він наголосив, що усі сторони конфлікту втомилися й витратили сили та ресурси.

"Війну в Україні буде завершено найближчими місяцями. Це моя особиста думка. Усі: сил немає, ресурсів немає, усі втомилися", – заявив білоруський президент.

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Роль Трампа в мирному врегулюванні

Також Лукашенко заявив, що президент США Дональд Трамп своїми діями утримує світ від третьої світової війни. За його словами, американський лідер "справді стримує Європу від третьої світової війни, яка може завершитися ядерним конфліктом".

"Політика президента Трампа поляризує світ і викликає, чого тут приховувати, обґрунтовану критику. Але ж Трамп своїми діями, хай і суперечливими, по суті, поки що утримує світ від третьої світової війни, яка може спалахнути в ядерному форматі. І за океаном від цього вже не сховаєшся", – заявив Лукашенко.

Переговори в Мінську

Крім того, Лукашенко вкотре запропонував відновити в Мінську мирні переговори щодо врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Самопроголошений президент, який у 2022 році дозволив путінській армії використати територію своєї країни для вторгнення в Україну, заявив, що Білорусь готова зробити реальний внесок у врегулювання конфлікту та мінімізацію його наслідків.

"Альтернативи мирному врегулюванню все одно немає. Якщо хочете домовитися, звертаюся до тих, хто хоче домовитися: будь ласка, приїжджайте. Приїжджайте до Мінська. У будь-якому місці – у "Президент-Отелі", у Палаці Незалежності – усе надаю. Приходьте, як це було колись, домовлятимемося", – зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни "серйозно налаштовані" на зустріч в Абу-Дабі, яка відбудеться на початку листопада. Під час цього раунду переговорів сторони планують обговорити перші кроки з деескалації.

Як повідомляв OBOZ.UA, Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Путіним у Туреччині. Він сподівається, що Реджеп Тайїп Ердоган допоможе організувати переговори, оскільки підтримує зв’язки з главою Кремля.

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