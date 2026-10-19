"Буде важко": у Politico назвали п'ять факторів, які визначать майбутні військові плани НАТО проти Росії

НАТО розпочинає переговори щодо сил і озброєння, необхідних для захисту від можливого нападу Росії, а також механізмів фінансування оборони. Союзники мають визначити конкретні військові спроможності.

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Кожна з 32 країн Альянсу повинна забезпечити до 2029 року. Про це йдеться в матеріалі Politico.

Одним із ключових питань стане визначення обсягу військових сил і спроможностей, які країни готові надати для виконання завдань Альянсу. Зокрема, союзники мають вирішити, чи зберігати вимогу щодо 18 резервних бригад для проведення операцій із врегулювання криз за межами території НАТО.

Водночас Сполучені Штати наполягають на тому, щоб європейські країни брали на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Це може призвести до перегляду вимог щодо участі в операціях за межами Альянсу.

Переговори також стосуватимуться того, як прискорити оновлення військових спроможностей з огляду на стрімкий розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту та наземних роботизованих систем.

Другим серйозним викликом стане перегляд військової присутності США в Європі. Результати оцінки Пентагону очікуються в грудні, тобто посеред переговорного процесу. У НАТО побоюються, що Вашингтон може скоротити кількість критично важливих ресурсів, зокрема важких транспортних літаків.

Каміль Гран, керівник оборонного лобі ASD і колишній високопосадовець НАТО, зазначив, що раніше Альянс міг розраховувати на Вашингтон у разі нестачі необхідних ресурсів.

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"Це вже не так", – наголосив він.

Одним із можливих рішень може стати перехід від жорстких вимог щодо конкретних видів озброєння до визначення завдань, які повинні виконувати країни. Такий підхід дав би європейським союзникам більше свободи у виборі засобів для досягнення військових цілей.

Ще одним предметом суперечок стане розподіл уваги між різними напрямками безпеки. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року НАТО зосередилося передусім на східному фланзі, а протягом останнього року посилило увагу до Арктики.

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Водночас частина союзників вважає, що Альянс має приділяти більше ресурсів південному та південно-східному напрямкам. Серед викликів там називають присутність російських найманців у Лівії, ризики використання міграції як інструменту тиску, активність підводних човнів і атаки дронів на судна в Чорному морі.

"Занадто багато уваги приділяється півночі. Нам потрібно переглянути підхід", – заявив один із дипломатів НАТО.

Окремі дискусії стосуватимуться співвідношення безпілотних систем і традиційної військової техніки – танків, артилерії та інших засобів ведення бойових дій. Досвід війни в Україні продемонстрував значення дронів на полі бою, тому багато союзників планують розширювати їх використання.

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Велика Британія оголосила про створення змішаного флоту з автономними морськими платформами, Франція передбачила близько 8,4 млрд євро на безпілотники та баражувальні боєприпаси, а Німеччина планує наступного року створити свій перший спеціалізований полк безпілотників.

Водночас європейські країни стикаються з проблемами набору військовослужбовців і старінням населення. Це додатково стимулює розвиток систем, здатних виконувати завдання без безпосередньої участі людини.

Адмірал П’єр Вандьє, верховний головнокомандувач НАТО з питань трансформації, заявив, що Росія виробляє дев’ять мільйонів дронів на рік. Протидія таким масштабам потребуватиме від Альянсу "доволі радикальних зусиль".

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Серед можливих рішень він назвав модель регулярного оновлення військового обладнання за підпискою, яка допомогла б запобігти моральному застаріванню озброєння.

П’ятим фактором стане пошук коштів на реалізацію оборонних планів. Країнам доведеться узгодити потреби Альянсу з національними бюджетами, які вже зазнають значного навантаження.

Переговори також охоплять питання звичайної військової підтримки ядерних держав, зокрема Великої Британії та США, а також можливості використання дешевших альтернатив дорогим ракетним системам американського виробництва.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія не обмежиться агресією проти України, у майбутньому вона може напасти на країну НАТО. Коли саме це станеться – сказати важко, однак у Європі все більше переконуються, що пряме зіткнення дуже вірогідне.